3000箱飲料翻車「路人瘋搶」 真相讓司機爆淚

3000箱飲料翻車「路人瘋搶」 真相讓司機爆淚（圖／翻攝錢江晚報微博）

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近日微博瘋傳一則事故照，只見一輛大貨車行駛途中打滑翻車，車上3000箱、7.2萬瓶飲料瞬間散落一地，不少市民們眼見此景後，急忙上前撿拾，讓司機當場傻眼又著急，本來想打算出聲制止，結果看見市民們紛紛將撿拾的飲料放回箱子，花了6個鐘頭總算將事故現場清理完畢，7.2萬瓶飲料一瓶也沒少，讓司機相當感動！

綜合陸媒報導，上月26日中午，一輛滿載飲料的大貨車眼見就即將要抵達倉庫，不料卻在遼寧本溪轉山地區一處彎路打滑，整輛車傾斜翻倒在路中央，車上3000箱、7.2萬瓶飲料瞬間散落一地，司機急忙下車察看，發現市民們正在拼命撿拾地上飲料，讓他心想「完了，這下損失大了，還都得自己賠…」。

但沒想到的是，這群市民在撿拾飲料後不但沒有離開事故現場，反而將散開的飲料一一裝箱、堆好，接著繼續撿拾，這才明白市民的熱心。在眾人同心協力下，共花費6小時恢復原狀，經盤點後發現3000箱飲料一瓶也沒少，讓司機感到相當驚訝又感動，直呼：「大家都是幫忙，沒有一個人哄搶，一瓶飲料沒丟。我一個外地司機，真是感動，感謝這些好心人！」

而當天幫忙撿拾的張姓市民則透露，「我看那個司機下了車都懵了，一心就想著幫忙撿一些，畢竟一個外地人也不容易！」照片曝光後，讓網友們看了相當感動，紛紛大讚「暖心」、「這素質真是高」、「如今還是好人多」；但也有網友質疑「是不好喝的飲料吧」、「一瓶都沒丟？我有點不相信」。

在眾人同心協力下，共花費6小時恢復原狀。（圖／翻攝錢江晚報微博） 在眾人同心協力下，共花費6小時恢復原狀。（圖／翻攝錢江晚報微博）
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