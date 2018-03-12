嚇！藥成分驚見「人指甲」 專家：早就有記載了

嚇！藥成分驚見「人指甲」 專家：早就有記載了（圖／翻攝看看新聞影片）

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一名黎姓男子日前至藥局購買名為「喉炎丸」的藥品，驚見盒子上成份標註著「人指甲」，嚇得不敢食用。（圖／翻攝看看新聞影片） 一名黎姓男子日前至藥局購買名為「喉炎丸」的藥品，驚見盒子上成份標註著「人指甲」，嚇得不敢食用。（圖／翻攝看看新聞影片）

許多人從小有著啃指甲的習慣，常被長輩指正「指甲很髒，不要咬」，但你可曾想過指甲也是一種中藥材？近日大陸一名男子前往藥局購買咽喉腫痛的成藥，驚見盒子上成份標註著「人指甲」，讓他相當驚訝，懷疑印刷錯誤。對此專家則解釋，人體其實除了指甲可以入藥之外，頭髮、尿液、月經等皆可入藥。

一名黎姓男子日前至藥局購買名為「喉炎丸」的藥品，專治咽喉腫痛，由成都九芝堂金鼎藥業有限公司生產。該藥品外包裝成份標註硼砂、黃連、熊膽等常見中藥外，最後一項寫著「人指甲」，讓人看了不禁毛骨悚然，黎男懷疑可能是藥廠印刷錯誤，但也擔心買到假藥，恐一不小心就吃下細菌。

根據《看看新聞》報導，成都中醫藥大學國學院李繼民教授表示，不必大驚小怪，事實上指甲入藥早在唐代的《千金要方》中就有記載，中醫將指甲稱為「筋退」，認為它有著多種藥性，能夠醫治喉嚨痛、中耳炎、眼疾及尿路不順等等，「但由於如今消腫、止血的藥物非常多，所以『手指甲』這味藥已經很少使用了，也難怪大家會如此驚訝」。

至於「人指甲」有可能含有腳指甲嗎？李繼民教授則表示，這是不會發生的，並表示這些指甲都是經過消毒處理，另外還透露人體除了人指甲之外，還有很多產物皆可入藥，像是頭髮、尿液、母乳、人牙，甚至是女性的月經等等皆是中藥範疇，中醫藥博大精深，但隨著西方藥物引進，有許多中藥寶貝已漸漸不為人所知。

事實上，指甲入藥早在唐代的《千金要方》中就有記載，中醫將指甲稱為「筋退」，認為它有著多種藥性，能夠醫治喉嚨痛、中耳炎、眼疾及尿路不順等。（圖／翻攝看看新聞影片） 事實上，指甲入藥早在唐代的《千金要方》中就有記載，中醫將指甲稱為「筋退」，認為它有著多種藥性，能夠醫治喉嚨痛、中耳炎、眼疾及尿路不順等。（圖／翻攝看看新聞影片）
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