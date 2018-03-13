2018年03月13日 07:30 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

明(14)日就是白色情人節啦！許多單身男女都渴望能在這一天尋覓到懂自己的靈魂伴侶，希望對方是能夠陪伴自己成長、進步且能包容自己優缺點的人。國外網站《Relationship Rules》列出了不同月分的人格特質，透過分析找到適合的對象條件，趕快看看你命中速配的靈魂伴侶類型吧！

1月(January)：能永遠支持你的人

這個月出生的人野心勃勃，擁有明確的理想和抱負，在生活的節奏上較快，所以適合你的伴侶一定要能願意支持你，並且跟隨你生活方向的人，在艱難的人生道路上，能在你身邊陪伴、支持你，並以你為榮。

2月(February)：另一半需要非常有耐心

2月出生的人性格多變，經常不按牌理出牌，想法上也充滿變化，因此你的另一半必須要是個溫柔且包容力十足的人，因為充滿耐心所以即便是面對多變的你，也依然能夠甘心理解。

3月(March)：像你一樣貼心的人

3月出生的人，十分有愛且貼心，非常願意為了另一半付出，希望對方能夠平安快樂，因此你挑選的對象最好和你一樣善良又貼心，如此一來你們就都會互相為對方著想，並照顧彼此。

4月(April)：要能讓你自由自在、安心做自己的人

4月出生的你，是個獨立又有自信的人，對自己也相當的有自信，經常以自己為傲，因此你的另一半不能強迫你改變，而是該用鼓勵的方式，和你一同成長。

5月(May)：讓你保持衝勁，不會阻礙你追夢的人

5月出生的人充滿企圖心，任何事情都能有計畫性的前進，並設立目標。但在夢想完成前，你不希望讓感情阻礙了夢想，因此你的另一半必須能給你足夠的動力和支持，使你保持衝勁勇敢追求目標。

6月要找聊得來的、10月不能不懂你 「出生月份」決定速配戀人！(圖片／取自達志影像)

6月(June)：各種話題都聊得來的人

6月出生的人相當需要和對方能夠深度談心，雖說個性上相當活潑好動，但相當在意和對方是否聊得來！所以你的另一半必須是要能和你聊得來，想法也相似，最好是能從白天聊到黑夜的那種人。

7月(July)：全心全意愛你的人

這個月出生的人個性十分寬容友善，因此相當受到別人的喜愛，但真的能走進你的內心世界的人並不多。對你來說，要找那種全心全意的靈魂伴侶，不時地送上擁抱，或是能和你進行深度的談話。

8月(August)：願意讓你主導一切的人

8月分出生的人，天生就是個領導者，行事上相當有責任感的你，輕易就能成為目光焦點。所以要和你速配的另一半，最好能安靜又貼心，並且願意把一切交由你主導，但在你迷失自己時，給你一記當頭棒喝。

9月(September)：才華洋溢的人

9月出生的你，對自己要求完美，且有很高的標準的期待，你對他人也是如此，於是很少人能吸引到你的目光，僅擁有非凡才華的人才能讓你留下深刻印象，並且經常讓你感到期待與驚喜。

10月(October)：讓你感到「自在」，懂你「內心靈魂」的人

10月出生的你，相當重視他人的想法和觀點，經常充滿了不安全感，所以的另一半必須要能了解你內心深處的所有情緒，甚至喜愛這樣的你，願意陪伴你、鼓勵你，讓你自在地做自己。

11月(November)：和你完全「互補」的人

11月出生的人精力充沛且充滿野心，時常因為想做的事情太多，所以把自己搞得很忙碌，所以你的另一半最好是能和你平衡的人，當你埋頭苦幹的忙碌時，對方能不打擾你但又能給予你暖心的提醒和關心，使你不至於在忙完後感到寂寞空虛。

12月(December)：能夠百分之百「信任」的人

12月出生的你，相當重視「誠信」二字，你本身就非常值得信賴且誠實，所以你會希望另一半也是如此。彼此都要百分百的坦誠以對，但不會因此感到不自在，在任何情況下都能百分百的相信對方。