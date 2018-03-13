2千7台北租雅房比坐牢慘 香港網友看完這樣說惹哭眾人

2018年03月13日 08:03 邱柏玟

日前有大學生在網路上找租屋處，發現一間位在台北市的雅房，月租只要2700元又包水包電加網路，但2坪的房間只有一張草蓆和小桌子，讓網友看完驚呼「監獄都比較好住」；沒多久竟有一名香港網友跳出來表示，他覺得環境「還能接受」，並說出在家鄉租屋有多坎坷，讓不少網友鼻酸喊話，「台灣歡迎你」。

在台北市2700元就能租到雅房，又包水包電加網路，聽起來很佛心，但網友們看到房間照片都傻眼，認為比監獄還爛，還直言根本是集中營，完全不能接受生活在如此簡陋的地方。但有一名香港人在《批踢踢實業坊》發表自己的看法，真心地說「覺得環境還能接受」，更說了以為租金是2700元港幣(約新台幣1萬元)。

有香港網友跳出來分享在家鄉租屋才艱苦，台北市租到這種雅房他是可以接受的。(圖/ 翻攝自591租屋網)

該網友舉例在香港租屋有多艱苦，貼出香港的劏房(房中房)長什麼模樣，其中一間只有一個廁所加一張沙發椅，月租就要2900元港幣(約新台幣10800元)，而另一間看起來就像是垃圾堆，月租也要1800元港幣(約新台幣6720元)；通常看到這種租屋處照片的人，心中都會浮現「這誰住得下去啊？」，但他感慨地說，「所以才有人寧願當街友，也不去租房子」。

他說自己分享的例子雖然看似很極端，但根據香港政府統計，約21萬香港人住在這類型的劏房；他也覺得「這種地方住久了，心情一定不好」，更揶揄說，「有機會到香港，看到臉特別臭的店員，他搞不好就是住這種鬼地方」。

香港網友的一席話讓不少人看了超鼻酸，紛紛留言安慰他，「辛苦了」、「幫QQ(哭哭)」、「香港加油」、「真的太慘了」、「怪不得看港片說香港人都想移民出走」；部分網友也暖心喊話「台灣歡迎你」，也有人擔心他可能因為這段言論被抓走，祈禱他能平安。