2018年03月13日 08:15 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

內線遭擋救護車為何不走路肩？網友揭真正原因(影片來源/youtube/爆料公社)

開車時若遇到救護車，無論如何都應先禮讓，畢竟救人的黃金時間相當寶貴。12日一輛行駛於68快速道路頭前溪段的救護車，開在內側車道時卻遭一台轎車擋道，儘管鳴笛仍無動於衷，最終救護車只好自行超車，而這段影片也引發網友討論，其中就提出質疑「雖然被擋了，但為什麼不開路肩呢？」對此有網友揭露其中原因。

網友將行車紀錄器PO上《爆料公社》，表示「68快速道路-頭前溪段，請為生命讓出一條生路！」影片中，行駛於內線道的救護車，車前恰好遇到一輛轎車，無論救護車怎麼鳴警示笛，對方始終沒有讓道的意思，最後救護車只好自行超車往路肩行駛。而這段畫面引發網友討論，許多網友指責「有些三寶就是這樣子，不知道是不會變換車道還是故意不理」，不過也有網友提出質疑「雖然被擋道了，但為什麼不開路肩呢？」

事後有專業的網友發文解釋，提到救護車分兩種車型，一種為「一般型」的休旅車車款，重心較一般房車高，而另一種則是加高車身的「加護型」，其車上設備較齊全，因此即使慢速行駛，在變換車道時還是會造成嚴重的側傾。且行駛於高速公路的空曠路段時，時速可能會超過160km/h以上，高車速的狀況再加上變換車道，此危險性就會高出一般房車、休旅車，不僅會造成車上病患、救護人員及家屬不適，若不慎發生車禍或翻車，後果也會相當嚴重。

救護車有分為一般型與加護型兩種（示意圖/本報資料照片）

他接著補充另一項因素，由於車上病患的狀況都不同，搶救的每分每秒都相當珍貴，有些患者可能嚴重到車體的一點震動都會感到不適，而有生命危險者，再抵達醫院前必須不斷監控生命現象或進行CPR搶救，在如此危急的狀況下，救護車的駕駛皆以不變換車道為主，希望能降低不必要的震動、晃動和加減速。

對於為何不行駛在路肩，網友說明是因為「路肩路段不僅是道路品質最差、高低落差最大的路段」而且也常出現施工號誌、故障車輛、路人、動物、雜物、碎石的狀況，高速行駛中若稍有不慎，都有可能造成嚴重的後果。不過，也有曾擔任民間救護車隨車緊急救護技術員的網友緩頰，表示台灣禮讓緊急車輛的法規並不完善，若遇到類似狀況都只能靠民眾自由心證，大部分民眾認為行駛於兩線車道時，左右車輛應靠左右兩側，讓出中間通道給緊急車輛通過，但是「很多民眾都不了解救護車轉移重症病患的擔憂，也沒有硬性規定，所以並不是那車主不開往外側車道讓出超車車道，而是車主選擇靠左讓出『中間通道』給救護車」。