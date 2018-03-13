19歲嫩妹花150元刮刮樂中百萬 拿不到獎金還得吃上官司

刮刮樂示意圖。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

有一些幸運的人會因為買彩券、刮刮樂一夜致富，但不是每個人都能如願拿到獎金！美國愛荷華州一名20歲的女子凱特琳(Katelyn Dolezal)去年花5美元(約新台幣150元)買了一張刮刮樂，沒想到刮中5萬美元(約新台幣150萬元)；但她的年紀在當地購買彩券屬違法，獎金不但作廢充公，還因為找人代領獎金吃上官司。

綜合外媒報導，凱特琳在去年11月在商店順手買了一張5美元(約新台幣150元)的刮刮樂，她萬萬沒想到自己居然幸運地刮中5萬美元(約新台幣150萬元)，當下她跑回商店領獎金，但商店已關閉掃描彩券的機器，只好先回家計畫如何運用這筆意外之財。

凱特琳返家後沉浸在「我變有錢」的想法中，還大方地將中獎消息分享給親戚朋友；但重點是凱特琳的年紀未達能購買彩券的門檻，儘管親自去領獎也拿不到獎金，所以她特地找一名親戚假冒「代領」，扣除稅金等費用，共領走3.5萬美元(約新台幣105萬元)。

不過，最令凱特琳崩潰的是，親戚代領走獎金後不肯將錢給她，讓她不得不致電刮刮樂領獎辦公室說清楚整件事情，希望他們能替她追討回百萬獎金。但相關人員聽完凱特琳的話，馬上報警「撤銷3.5萬美元(約新台幣105萬元)獎金」，因為她根本不符合法定購買彩票年齡。

最後凱特琳不但沒有拿到百萬獎金，經過警方調查發現，凱特琳親戚承認假冒身分領獎，而根據當地法律「21歲才能買彩券」，凱特琳買彩券時才19歲確實違法，所以她與親戚都會吃上詐欺罪官司，下個月出將開庭審理。

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