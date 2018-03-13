一見鍾情戀上空少！網紅曬恩愛粉絲留言 劇情超展開

一見鍾情戀上空少！網紅曬恩愛粉絲留言 劇情超展開(圖翻攝自/微博)

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／綜合整理

一見鍾情是許多人幻想的戀愛情節，但愛到他人的另一半可就不好了。大陸一名網紅日前搭乘飛機時煞到一名空少，兩人看對眼後便陷入熱戀，她將兩人的故事放上短片軟體《抖音》，沒想到放閃兩天後，就有網友就跳出來表示「我跟你是同一個男友哦...」，讓不少網友看傻眼。

一見鍾情戀上空少！網紅曬恩愛粉絲留言 劇情超展開(圖翻攝自/微博) 一見鍾情戀上空少！網紅曬恩愛粉絲留言 劇情超展開(圖翻攝自/微博)

大陸一名抖音網紅日前搭機時，與班機上的空少看對眼，兩人認識一天後就交往，甚至相約在餐廳裡見面，陷入熱戀的她也PO文分享自己的故事「很多人都說我們是認識的，其實我和他只有認識一天，我坐他的航班對視一眼就確定了對方」。許多粉絲也紛紛給予祝福，沒想到放閃才兩天，就有一名女網友在底下留言表示「有點巧…我跟他在一起一年多了，還不知道他有這一手」，沒想到這名女網友正巧有追蹤該名網紅，竟意外發現男友背著她偷吃。

空少的正宮女友模樣相當清純漂亮(圖翻攝自/微博) 空少的正宮女友模樣相當清純漂亮(圖翻攝自/微博)

而這名空少的正宮女友其實是一名空姐，兩人從大學開始就在一起，目前已交往一年多，殊不知卻因在飛機上與乘客看對眼而腳踏兩條船，讓不少網友得知後感到相當不捨，甚至為正宮女友打抱不平，面對外界的批評聲浪，網紅並沒有多加理會，繼續沉浸在幸福當中。而該名空姐最後也決定放手成全兩人，不希望網友們再瘋傳此事，讓不少人看的格外心疼。

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