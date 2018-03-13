社會經驗0、企業不鳥 新鮮人靠這招逆轉勝

2018年03月13日 10:18 李珮雲 ／綜合整理；黃大米授權轉載 ／綜合整理；黃大米授權轉載

不怎麼樣的25歲，誰沒有過？（影片取自YouTube/104資訊科技集團 104人力銀行）

知名人力銀行「不怎樣的25歲，誰沒有過」的廣告，引起很大的討論，廣告內容是說企業主刷掉學歷低且沒相關經驗的吳寶春、李安，希望大家減少刻板印象，多給年輕人機會。很多人覺得這廣告扼殺了人資的專業，以及讓廣告中的主管，淪為不識貨的惡人。

【機會是自己爭取來的 從來不是別人心存善念給的】

我剛畢業的時候，想找媒體工作，在人力銀行狂查媒體工作的職缺，每天看、每天看，看到怎樣的程度呢？當時哪家電視台新增了哪個職缺，我都知道，我超不懂，履歷丟這樣多，為什麼沒有人打電話叫我去面試。

人人的25歲，都是從沒有企業理睬開始的，你沒有特別衰，你很正常，且現在的我回頭看，覺得當時沒人打電話給我，也很應該，我大學念的不是本科系，也沒有媒體經驗，如果這時候人資還打給我，也真的是醉了！

後來我是怎樣拿到第一份工作？我從報社免費實習開始，每天自動自發到辦公室幫忙，工作內容是－－整理記者需要的通訊錄，也就是打雜，我用行動證明真的很有熱情，不是說說而已，我的認真被報社主管看到了，他有天跟我說，「明天你跟著記者出去跑新聞吧！回來寫個稿子給我看」因此我有了第一個媒體資歷。

第一個機會是最難的，在面試時，你是在跟競爭者華山論劍比高下，如果你拿出來比畫的武器，只是「我很喜歡這份工作」、「我對這份工作很有興趣」，你覺得這兩句話夠強嗎？夠足以打敗其他的競爭者嗎？

因此25歲的新鮮人要拿到機會，你要有一些具體且法力高強的武器，舉例來說，有次我缺一個編輯，有個念理工科男生的履歷讓我眼睛一亮，他在學生時代拿過文學獎，編過社團刊物、有這些大概已經可以進入面試了，他獲勝的大絕招是，他在履歷中，還比較了多家報紙版型的優缺，新聞標題的偏好，這樣的用心，讓他打敗了一堆中文系、新聞系的應徵者。

他的工作機會不是我大發慈悲廣開善門給的，而是他用努力跟積極，敲開了機會的磚。

新鮮人寫履歷時要小心，最忌火星文、啾咪照、太囉唆、錯別字及沒照片。（資料照，李侑珊攝）

【企業不識貨 還是你這個貨走錯市場】

再來從「企業不識貨」這方面來討論！不識貨這三個字，就牽涉到企業要什麼貨，如果企業需要工程師，開的條件應該是資訊等相關科系，人資拿「國中畢業」、「沒有相關經驗」的履歷表給主管挑，人資大概會被大罵「不專業」、「沒腦」、「在搞什麼飛機啊！有沒有過濾過啊！」。

LV拿到菜市場賣，怎樣也不可能賣到上萬塊，東西要放對位子才有那個價值，正常來說，吳寶春跟李安的履歷應該都不會出現在人力銀行的網站，因為當時還沒有人力銀行(笑)，對HR來說，刷掉吳寶春跟李安的履歷，這才是專業跟盡責的表現。

【廣告就是廣告 不要以為是真實人生】

那為什麼廣告中的主管們，一知道是李安跟吳寶春的履歷後，通通都改口笑著說「我們有時候要求得太嚴格」、「可以把他找來聊聊，把機會稍微放開一點」，這原因有二：

一、這是廣告請別當真

這些企業主管都知道有鏡頭在拍攝，因此難免失真，我沒有說演，我是說失真。這就跟所有的選美小姐的參賽者都會說，「我當選後，最大的心願是到落後國家幫助貧困的人，因為美就是心中有愛！」眼眶泛紅、嘴角微笑，閃耀聖潔與愛的光芒，這答案不見得真實，卻很安全且深得人心。

同理，這些主管看到履歷的主人，是吳寶春、李安，還能鐵了心的說，「我要刷掉他們！！我要淘汰他們！他們的專業不符合我的需求。」如果變成這樣的話，這廣告還能打動人心嗎？還有戲劇張力嗎？人力銀行花錢拍廣告，請出的導演與寫的企畫，有一定的水準以上，成品如果沒有「逆轉勝的催淚情節」，廣告公司要怎樣跟人力銀行請款？他們的專業又在哪？

廣告就是廣告不是真實的人生，一如你不會跟「孫芸芸一樣，穿著禮服拿吸塵器拖地，還說出我只愛精品這樣的話」，也不會在月經來的時候，跟「林依晨一樣，穿著白褲子，在草地上奔跑，腳步輕盈雀躍的跑去搭熱氣球，晚上睡覺時還舒爽的伸懶腰」，所以醒來吧！在這支廣告所有夢幻泡泡，跟催淚言語中，最真實的就是，企業最重視的就是「學經歷」，缺這項的人，就快點去補強，這才是正經的。

二、有關係就沒關係：

這些主管都認識李安或者吳寶春，沒錯！有關係世界上所有的規矩都可以沒規矩，有關係就可以讓你的履歷，乘著雲霄飛車直達天聽，別覺得不公平，靠爸族的爸爸，當年可能比你爸爸努力，所以競爭往往不是只有在這一代，很多時候是跨世代的累積。

經驗傳承勞動部推出「青年就業旗艦計畫」，由企業資深人員當師傅，傳承工作經驗給社會新鮮人。（桃竹苗分署提供）

【堅持夢想，只要堅持夠久就能圓夢】

李安的導演夢、吳寶春的麵包夢，都堅持超過十年以上，走的路比我們都還困頓，李安無業被太太養了許多年，吳寶春當學徒時，曾經窮到睡在中正紀念堂旁邊的水泥椅子，他有次被冷醒，醒來後哭著想「這樣的生活到底要過多久？」

他們倆個人的夢想，都不是一般上班族的夢，因為夢想很巨大也很獨特，所以築夢的過程也特別艱辛，如果你跟他們一樣有才華跟特別，要把吃苦要當作是通往成功路上必須拿下的祝福。

如果你的夢想只是在某個領域中，找到一個職缺，當個收入尚可的上班族，那就請上網站查一下企業的職缺需求，或者問問從事相關工作的前輩，有怎樣的管道可以去努力，好好客製化每一份要丟給出去的履歷，你的用心與否，履歷上是看得出誠意的，瞎丟一百份，不如好好丟一份。

「不怎樣的25歲」亮麗的青春下，面臨前途茫然的痛苦，這困頓誰都有過，且大部分的人都能走出，不然哪來這樣多人，在看了廣告後，紛紛感謝過去的貴人呢？你只要25歲夠勇敢與努力，一定可以讓未來30歲、40歲的你，笑著感謝過去所有給你機會的人。

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