內行人才知道！首爾漢江公園野餐攻略 外送炸雞、自助煮泡麵

2018年03月13日 12:06 李珮雲 ／綜合整理；王天中／時報出版 ／綜合整理；王天中／時報出版

【韓國文化】在漢江公園吃泡麵（影片取自YouTube/Tammy）

「首爾人，應該都去漢江野餐過吧！」JAMES這麼認為，因為漢江公園不但是首爾地標之一，更是家庭野餐最佳去處。

全長514公里的漢江，總共有12區漢江公園，其中又以「汝矣島」最為著名，許多韓劇或綜藝節目都會來這裡取景。

對台灣人來說，在漢江公園野餐，最有趣的就是「外叫炸雞」了。

有天，班上同學一起去漢江公園野餐，大家提議不帶食物，要嘗試在野外叫外送的服務，於是我們到了定點後，打了電話叫Pizza炸雞。

在打電話之前，我很好奇地問其他同學：「這公園這麼大，又沒地址，外送服務員怎麼送餐過來呀？」

唉，這個問題害我被嫌老土！

原來，走進公園入口時，就會看見很多服務員瘋狂地發傳單，如果和他們多聊幾句，還會多塞幾張折價券給你。打電話點餐後，買家要在約定好的時間，或等外送員的電話通知，然後再到特定地點取餐付款，例如汝矣島便利商店前。（原來不是坐在草地上等啦）

後來外送員來了，好奇的我又問他：「我如果點了餐卻沒來拿（放鴿子）呢？」（真搞不懂自己那天為什麼對那麼多事都感到好奇）

「沒關係，點餐的人很多，食物會賣給下一個點餐的客人，你也會變壞人……。」外送小弟這樣開玩笑。

基本上，所有允許外送的食物，幾乎都可以被送到漢江公園。不過，在漢江公園野餐還有一個玩法，就是善用公園內的便利商店。

在漢江公園便利商店裡，通常都擠滿了來野餐的客人，而店裡賣得最好的商品有三種，一是即時米飯，二是啤酒，三是泡麵。由於很多韓國家庭到漢江公園野餐，會帶著自家醃製的泡菜，然後到便利店裡買即時米飯（微波食品）搭配，所以即時米飯的銷售特別好。而啤酒會熱銷，主要是這裡的便利店會推出市區門市沒有的優惠，因此很受到歡迎。

但泡麵是怎麼回事？

原來是這裡的便利商店，不但有賣各種品牌的泡麵，還有附設專屬「韓式泡麵機」，甚至是特殊版泡麵。這個特殊版泡麵，採鋁箔碗包裝，據說只有在漢江旁才有販售。而鋁箔碗泡出來的麵，無論麵條粗細和口感都和一般泡麵不同，但售價要2500韓圜左右（新台幣70元）。店裡還有賣生雞蛋，只要利用專屬電爐沖泡泡麵，就能輕鬆享受正港「漢江泡麵」的滋味。

除了吃泡麵外，韓國人在漢江公園野餐，還能順便玩水、看街頭藝人表演、騎自行車、看夜景與大橋燈光秀等。（又來了，韓國觀光絕招──燈光秀）而我也發現，韓國家庭對野餐真的很重視，他們可不是帶張塑膠布就去野餐了（沒準備野餐墊也沒有關係，旁邊就買得到），更多的家庭是帶著帳篷去漢江野餐，陣容真是非常「強大」！

說真的，首爾比台灣適合野餐活動，除了他們都市綠地多，還有當地的文化與習慣外，天候也是其中一個元素。

首先，韓國雨量不多，不像台灣動不動就下雨，打壞了野餐計畫與樂趣。而且韓國氣候乾冷，戶外蚊蟲也比台灣少，更適合野餐活動。不過，適合歸適合，大家可別在冬天零下15度時，跑到漢江公園吹冷風野餐呀！

至於像京義線林道這種馬路旁的野餐，究竟好不好玩？或許你下次可以去試試，當然，也別選在冬天呀！

本文摘自，時報出版《韓國人，你「潮」什麼？台灣大叔臥底首爾，掀開連在地人都不知道的奇事、夯事、威事！》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！