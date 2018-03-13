德國國旗沒有黃色？大使館曝真相 網驚：誤解43年

德國國旗沒有黃色？大使館曝真相 網驚：誤解43年(圖翻攝自推特/ドイツ大使館)

友善列印
/綜合報導

各國國旗的顏色搭配都不同，每個顏色也具有不同意義。而對於德國國旗是哪三種顏色組而成的，在許多人認知中都是「黑、紅、黃」，不過最近德國駐日本大使館在推特澄清，表示德國的國旗顏色組合其實是「黑、紅、金」，讓不少人驚覺自己誤會了好多年，也掀起網友對黃色的定義。

德國駐日本大使館為了慶祝三色國旗的制定日，於是在推特發文表示「大家知道德國國旗的顏色嗎？由上而下分別是黑、紅、金色(並不是黃色哦！)，德意志邦聯於1848年3月9日，也就是170年的今日，決定採用黑、紅、金的旗幟」，他們還刻意表示是金色並非黃色，而此篇發文引發網友討論。

許多網友表示「曾經向德國人說是黃色，沒想到被糾正是『金色』，才知道我一直誤會了」、「我第一次知道，原來這是金色啊…」、「我可能需要重修色彩學，我分不出來黃色跟金色」、「活了43年首次聽到，對於自己的無知感到羞恥」，不過也有網友提出質疑「黃色與金色怎麼定義的？」、「金色不屬於黃色嗎？」對此，德國駐日本大使館並未做出回應，不過各國國旗的顏色有著特殊意義，他們認定是「黑、紅、金」一定有其理由。

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