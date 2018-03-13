少女開學未返校！竟被父母逼嫁25歲男 用訂婚換禮金

2018年03月13日 13:16 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

逼迫未成年女兒結婚趁機撈一筆，根本不配做人父母。大陸一名15歲女學生，日前遲遲未返校開學，校內老師驚覺不對勁，介入了解才知道，由於女學生家裡經濟出狀況，竟被父母強迫許配給其他人，收下對方的聘禮，最後在學校的幫助下，女學生再度重返校園。

陝西安康石泉縣一名15歲女學生小青（化名），開學時遲遲未至學校報到，老師相當擔憂小青是否出事，與她連絡後得知，學生由於家庭經濟有問題，為了替家裡分憂，因此不願返校報名入學，而小青的父母也表示，為了解決經濟狀況，因此才會讓女兒提早出嫁，以換取禮金幫家裡度過難關，且已收下同村一名25歲男子給的聘禮。

校方得知後，登門拜訪希望小青的父母取消這起婚事仍未果(圖翻攝自微博/新浪陕西)

校方得知後，登門拜訪希望小青的父母取消這起婚事仍未果，於是他們便通報當地政府尋求幫助，不過小青的父母則反駁，辯因他們將外出工作，但又害怕未成年的女兒獨立生活會走上歧途，因此才會將女兒許配給他人，未來婆家也可以幫忙照顧。待警方介入調查，夫婦倆才經覺事情的嚴重性，而婆家也不願提親，並收回當初給的聘金。

詭異的是，事後小青仍然未至學校報到，沒想到原來是她的父母仍不放棄，持續找上婆家希望能完成婚事，而他們恰好也正在辦理離婚手續，原來夫妻倆是想趁機擺脫小青，並藉機賺一筆，而小青的母親目前已離開不知去向。而小青透露，其實早在上學期就曾被母親帶去見婆家，因此產生陰影不敢上學，直到當地政府人員表示，將會確保她的安全，小青才敢到學校上課。

小青父母辯因他們將外出工作，但又害怕未成年的女兒獨立生活會走上歧途，因此才會將女兒許配給他人(圖翻攝自微博/新浪陕西)

許多網友氣得表示「生在這樣的家庭，還不如從小是孤兒吧！」、「賣女兒啊！」、「父母離婚對孩子來說已經是致命一擊了，還被父母這樣二次傷害，可憐這個小女孩」、「這還是21世紀嗎？」、「這家人不是東西，那個男的也不是東西，25歲娶個未成年，你這25歲白長了嗎？」、「離婚還想著在孩子身上撈一筆？根本不是人了」、「不配為人父母」、「幸好有這麼負責的校長，救了孩子一生」。