參加婚禮包紅包要課「贈與稅」？國稅局這樣說

2018年03月13日 14:47 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

納稅是國民的義務，但你可曾想過包紅包也有可能被課稅嗎？日前有民眾好奇發問「參加婚禮時致贈新人紅包算不算是贈與，要課徵贈與稅嗎？」對此北區國稅局官員表示，婚喪喜慶禮尚往來是民間禮節，因是無償贈與，應課徵贈與稅，每人每年免稅額是220萬。

北區國稅局搬出《遺產及贈與稅法》第3條第1項，「凡經常居住中華民國境內之中華民國國民，就其在中華民國境內或境外之財產為贈與者，應課徵贈與稅。」

國稅局官員解釋，所謂「贈與」是指財產所有人以自己的財產無償給予他人，經他人允受而生效力的行為，而婚喪喜慶包紅包、白包等皆算是無償贈與，應課徵贈與稅，不過每人每年免稅額是220萬，超過才要扣稅。

北區國稅局副局長翁培祐也說：「依稽徵實物的經驗，沒有親友紅包是包到超過220萬的，所以事實上這個是沒有課徵過。」

另外，除了禮金之外，父母贈與兒女聘金、嫁妝也可能被扣稅，若父母於子女婚嫁時所贈與之財物總金額不超過100萬元，則不計入贈與總額，而捐贈各級政府及公立教育、文化、公益、慈善機關之財產也屬於免課稅範圍。

最後北區國稅局提醒納稅義務人，如有贈與稅免稅額誤認情事，在未經檢舉或稽徵機關進行調查前，請儘速依稅捐稽徵法第48條之1規定自動補報補繳稅款，以免受罰。