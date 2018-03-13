「別人去美國，我只能去美濃」她因為英文太爛錯過很多機會

2018年03月13日 15:34 李珮雲 ／綜合整理；黃大米授權轉載 ／綜合整理；黃大米授權轉載

深夜，我在練習寫「黃大米」三個字，我的字很醜，出書後有一堆親友跑來，雀躍地說幫我簽名！這年頭，寫字都不寫字了，我鍵盤打字可以飛快，寫字完全醜歪，要在書上簽名，根本完蛋柳~~~

「我年紀一把了，居然在練習寫自己的名字，喵的，金靠腰」晚上亡羊補牢，努力寫著黃大米三個大字，內心默默這樣碎念，神啊！這絕對是命運的創治(台語)。

把時間點往前轉，下午我收到自己的書，興高彩烈的幫我的同事簽名、提字，寫完我就崩潰了，字也太醜了吧！我每寫完一本都覺得「抱歉」與「失禮」，想說好險沒有簽書會，不然真的很夭壽，每一個讀者被我簽名完，臉都會歪掉，體誤到「孩子的教育不能等」是個真理。

類似的事情，也發生在學習英文這事情上，國中時我的英文就沒學好，一路快樂的在台灣這個講國語的土地，開心活著，直到我當記者，任職的電視台一路都很重視我，照理在我長達十幾年的採訪資歷中，應該出差行蹤遍及歐洲、美洲、澳洲等，沒有！不是這樣的！我護照上的出差最多的地方是，大陸跟香港，因為這些地方「講國語」，我可以溝通，如果把我派去美國採訪的話，可能還需要幫我安排一個隨身翻譯，不然我可能會走失街頭，公司主管知道我破爛的英文實力，為了避免我客死異鄉，因此都僅派我到中國大陸去走走(淚)，也就是別人爽爽去美國，我只能去美濃。

曾經有受訪單位，特別喜歡我這個記者，邀約我要不要跟她們去美國、英國採訪、甚至有次還是奢華杜拜，我的主管看看採訪行程，就立刻改派別人去，我的主管真的不是不愛我，是我無能，我英文這樣破，派出去是會死的！！頂替我去杜拜採訪的同事，回來之後，送我一盒杜拜的巧克力跟原子筆，代表對我的感謝，你們說淒不淒涼，這巧克力吃起來的滋味是很苦的。

過去該做而沒做好的事情，當時往往也覺得沒有關係，等學習的時間點過了，要重新學會，就要付出更高的代價，甚至因為你這方面的不足，而無法看到人生更多的風景，或是錯過杜拜這為大哥的金碧輝煌(大哭)。

能力多準備一點，很像是你身上配備了更多武器，有倚天劍、屠龍刀、木蘭飛彈、風火輪等等，不見得可以隨時拿出來跟大家比劃，畢竟天天打鬥，是會坐牢的，而是有朝一日，你需要在舞台上跟大家比拚時，你這些多元的能力，會讓你比較容易勝出，過關斬將、旗開得勝、笑傲江湖。這些能力的養成，年紀越小付出的代價越小，因為當時你的時間成本是比較低的，回頭來說，例如我現在身為一個中高階主管，卻在深夜練習寫自己的名字，就是把珍貴的時間，花的很莫名其妙。

什麼時間點做什麼事情，付出的學習代價會小一點，人當然可以活到老，學到老，報紙上常都有一些七八十歲老當益壯的爺爺或者奶奶，重新去念大學補學歷的故事，但這樣的故事之所以感人跟可以上報紙的原因是，罕見！稀少！這也代表很少人能做到，你能不能做到，我也不清楚，但我知道，年紀大的爺爺奶奶去念大學，她們一定無法跟同學夜衝去看流星雨，因為夜衝一次，要躺在床上休息三天，所以把握自己能學習的時間，一次就做好它，你的人生會輕鬆很多，沿途能看到的風光，也會比較遼闊。最後，祝福你有個美好的一天！

《本文經黃大米同意，未經授權，請勿轉載拷貝！》