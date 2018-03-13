「爸爸開計程車」遭同學嘲諷 女大生後悔：早知道別說

「爸爸開計程車」遭同學嘲諷 女大生後悔：早知道別說（圖／中時資料）

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職業不分貴賤，各行各業都有值得學習尊重的地方！一名女大生向同學透露自己爸爸退休後去開計程車，結果遭到取笑「爸爸只是開計程車的還穿名牌還喜歡花錢」、「你爸很誠實吧？會不會繞路啊哈哈」，讓她心裡相當難過，直呼：「早知道就別說了！」

一名女大生難過地在《Dcard》以「我爸開計程車怎麼了」為題發文，表示自己是獨生女，原本家境還不錯，爸爸是位公司經理，和老闆關係相當要好，但漸漸爸爸年紀大了，公司希望他退休，「爸爸告訴我，他老了，沒有公司想要他了。」

爸爸決定開計程車跟考導遊，不過每當爸爸載她上學時，總叮囑她別和同學提起爸爸是開計程車的，但她並不覺得丟臉，對同學毫無隱瞞，沒想到卻屢屢遭到嘲諷「妳一身貴氣怎麼可能你爸是開計程車的？」、「爸爸只是開計程車的還穿名牌還喜歡花錢」，讓她聽了相當難過。

每當爸爸載她上學時，總叮囑女大生別和同學提起爸爸是開計程車的，怕她覺得丟臉。（計程車示意圖／資料照／黃國峰攝） 每當爸爸載她上學時，總叮囑女大生別和同學提起爸爸是開計程車的，怕她覺得丟臉。（計程車示意圖／資料照／黃國峰攝）

女大生表示：「我沒有全身名牌，我跟大家一樣，就幾雙名牌鞋、幾件名牌外套，手機也不是蘋果、包包也不是專櫃的，我跟一般女孩一樣也會網購，怎麼滑滑網站就被講...還是當著我的面講。」

甚至還有朋友在出去玩時會刻意提及「那個XXX爸爸不是開計程車的嗎？如果叫他載就不會被亂坑了啦！」、「你爸很誠實吧？會不會繞路啊哈哈哈」，讓女大生感嘆，真的不是所有計程車司機都愛繞路都愛騙錢，我爸開計程車也很怕自己遇到不熟路段，如果多繞路就會扣錢給客人，最後難過地說：「早知道是不是就別講了！」

文章曝光後，讓網友們很是心疼，紛紛安慰「換朋友吧，這種朋友不值得交」、「我朋友爸爸開計程車載過超多藝人，我除了羨慕還有羨慕，而且聽說賺不少」、「很多有錢人退休無聊會去開計程車啊！你同學見識不多哦」、「我爸也是計程車司機！我不會覺得很丟臉，因為每次坐上車我總是覺得有自己包車的感覺」。

文章來源：dcard

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