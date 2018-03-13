要求多放填充物！賣家塞彩色棒狀物 他開箱：能吃嗎？

要求多放填充物！賣家塞彩色棒狀物 他開箱：能吃嗎？(圖翻攝自/Imgur)

友善列印
/綜合報導

許多人都有網購的經驗，每次開箱時都會發現，賣家為了防止商品遭撞受損，會塞進塑膠類的填充物。國外一名網友發文表示，日前網上訂購遊戲機，沒想到開箱，驚覺裡面有根詭異的棒狀物，讓他感到相當納悶，於是PO文分享自己的特殊經歷，讓不少網友笑翻。

賣家拿日本餅乾當緩衝物(圖翻攝自/Imgur) 賣家拿日本餅乾當緩衝物(圖翻攝自/Imgur)
賣家拿日本餅乾當緩衝物(圖翻攝自/Imgur) 賣家拿日本餅乾當緩衝物(圖翻攝自/Imgur)

國外一名網友在《Imgur》表示，購買遊戲機時曾向eBay賣家要求，希望能在盒子裡多放緩衝物，豈料到貨開箱後，發現裡面裝有許多彩色棒狀物，而外包裝標示「照燒餅乾棒」，讓他不禁問「這算什麼填充物？」而箱內還附有一張紙條寫道「嗨！感謝你的購買，因為我無法找到多的填充物，所以用了日本的點心代替，它們也許已經過期了，不過如果你夠勇敢，你也可以嘗試看看，它吃起來的口感很像日式口味的大版奇多餅乾，好好享用吧！」

買家大讚賣家相當用心(圖翻攝自/Imgur) 買家大讚賣家相當用心(圖翻攝自/Imgur)
賣家內附紙條說明(圖翻攝自/Imgur) 賣家內附紙條說明(圖翻攝自/Imgur)

而賣家放入的「填充物」已過期3個月，不過買家仍鼓起勇氣嘗試，雖然口味與口感有些詭異，不過他表示下次願意買新鮮的試試看，更認為賣家的這個舉動相當貼心。許多網友紛紛表示「賣家應該都要這麼貼心，收到貨物時會感到窩心」、「買東西還送餅乾，真的很貼心呢！」不過也有人提醒「之前我也在eBay訂購皮件，沒想到卻卡在海關8週，原來是賣家在裡面放了聰明豆」。

文章來源：Imgur原文

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