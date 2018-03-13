開夜車被聯結車「猛叭！」 他譙完髒話下一秒被暖哭了

開夜車被聯結車「猛叭！」 他譙完髒話下一秒被暖哭了(示意圖，非新聞當事畫面／張鎧乙攝)

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／綜合整理

夜間上國道已經夠令人緊張了，這時若是碰到車子出狀況，真的會讓人超崩潰！就有一名網友表示，自己晚間行駛國道時碰上狀況，車子不明原因變得緩慢，他打開警示燈想慢慢靠邊，但速度始終緩慢，在他腦袋不斷地浮現新聞畫面中不少車禍事故都是從後方遭到追撞事件時，突然一輛聯結車向他按喇叭，他嚇得罵出髒話「心想車子拋錨了叭什麼！」沒想到下一秒聯結車駕駛的舉動讓他感動得想哭了。

一名男網友在Dcard平台上發文表示，「第一次在高速公路遇到這種突發狀況，我馬上打了故障警示燈，想要停靠路間變得非常困難，我腦袋不斷浮現新聞畫面，很多人夜間被後車追撞，我腦袋一直想著要下車放警示物還是待在車上，就在我放手一搏準備下車的時候，叭！！！」

他描述當時的情況表示，聽到對方按喇叭真的氣到忍不住想罵「X，車子拋錨了叭什麼！」他將頭伸出車窗往後一看，發現後方的聯結車也打著雙黃燈，而車上駕駛則揮著手對他說「快點！慢慢靠旁邊，我幫你擋著。」於是他順利的移到了路肩。

原PO不斷像聯結車駕駛道謝，但對方相當豪爽的回應「沒事啦！互相啦！這路段沒什麼路燈比較暗，我們比較顯眼別人比較會注意到，而且真的被追撞我幫你擋著也比較安全！」這段話讓原PO感動不已，沒多久另一輛聯結車也靠近他們並下車關心，兩位聯結車駕駛就這樣陪著原PO直到道路救援的車到了才離開。

文章曝光後，感動不少網友，紛紛留言表示，「真的窩心，希望大家都能互相，並且不要歧視職業」、「想到人在囧途裡牛耿的台詞『人間自有溫情在！』好讓人感動的司機大哥，希望他們工作順利平安」、「小弟的老爸就是位職業駕駛員～我驕傲！」、「真的好暖啊」。

文章來源：Dcard

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