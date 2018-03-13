初戀男友私訊「帶妳去日本玩」 她這樣霸氣回覆…網讚爆

2018年03月13日 17:07 杜炤佑

如果有天收到初戀情人傳來的訊息，你會回覆嗎？日前就有一名女網友收到前男友的訊息，不僅邀請她一同到日本旅行，且還要求她先「減肥」，讓人看了相當傻眼。不過女網友也霸氣地回覆對方，讓網友紛紛直呼「超帥氣！」

女網友在論壇「Dcard」發文表示，某天中午吃飯時突然收到一則訊息，居然是好久沒聯絡的初戀男友傳的，對方除了在訊息中提到「好想念以前」，還傳了一張過去交往時拍攝的照片，讓原PO看了充滿疑問，「想說是怎樣？突然要復合是不是？」

原PO想說關心一下對方，於是先是問：「不滿意現在嗎？」而前男友回：「現在有點胖」，原PO開玩笑地回：「又沒差，（你）還是有一堆妹子貼啊」，沒想到前男友卻說：「我說有點胖，是在說妳」，讓原PO看了很是傻眼，直說：「你也不看看你，還敢說我。」

接著前男友說：「我4月初要去日本」，還向原PO表示「妳瘦下來就帶妳去。」讓原PO不禁懷疑前男友根本是為了安排過夜，於是她便霸氣回對方：「欸，如果你希望我瘦去取悅你的話，去找別人吧，我沒有那種閒功夫。」然後對方就已讀不回了。

事後，原PO越想越不甘願，忍不住拿起手機撥給前男友，沒想到傳來的是女生的聲音，一問之下才得知對方身分，「啊，妳是......他女朋友？」對方回：「哦我是啊」原PO便丟下一句：「好喔！妳男友找我去日本玩欸。」接著馬上封鎖前男友，結束這場鬧劇。

原PO說，沒想到兩人認識7年了，前男友會變成這樣，「但也好，我已經不再奢望他回到先前那份純純的愛了......雖然我已經被他傷害很多次了，但這一次我要為自己勇敢，多愛自己一點。」

文章一出，引起許多網友熱烈討論「還好沒淌進這渾水」、「往前走吧！一定會遇到更好的人」、「妳太霸氣了，讚」、「這種前任真是離越遠越好」、「祝福他的現任女友，覺得點可憐」。