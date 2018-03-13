「3根趾骨」木乃伊抱膝出土 科學家：絕對是外星人

2018年03月13日 19:36 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

「3根趾骨」木乃伊抱膝出土畫面。（影／翻攝youtube／Gaia ）

世界上到底有沒有外星人，外界眾說紛紜，去年一個由墨西哥記者穆沙恩（Jamie Maussan）領軍的團隊在秘魯古城附近發掘數具保存良好、外型古怪的木乃伊，這批遺骸均僅有3根趾骨，部分骨骼結構也與人類相異，引發外界熱議，其中一名俄國科學家近日發表研究結果，稱證實這批木乃伊就是外星人。

綜合外媒報導，來自聖彼得堡聯邦大學資科與生科系教授柯洛柯夫（Konstantin Korotkov）表示，他先前就已經對研究團隊發現的木乃伊「瑪麗亞」（Maria）進行研究，發現她死於西元前245至410年間，隨後被以「氯化鎘」包裹保存至今。研究團隊表示，瑪麗亞身形和人類相似，但卻只有3根趾骨，且肋骨結構也與人類不大相同，認為這些木乃伊就是「外星人」曾到訪地球的證據。

柯洛柯夫提出的「外星人」說法曝光後，其真實性備受外界懷疑，其中英國專研外星人的專家華森（Nigel Watson）認為根本是無稽之談，並表示這些「木乃伊」看起來根本是人工造假；而另一名曾在英國國防部調查不明物體的專家波普（Nick Pope）也說，這些所謂的「木乃伊」根本就只是石膏像，無法通過現代科學的嚴格檢驗。