「台政北東」是法律系的排名榜？ 網友揭關鍵原因

「台政北東」是法律系的排名榜？ 網友揭關鍵原因(圖/本報資料照)

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學測和指考都是決定所有高三考生的未來，其中大學科系中的法律系來說，是許多人的夢想，但在你的心中，也有所謂的名校排行嗎？日前就有網友表示，在法律系圈內，一直以來都有「台政北東」（台大、政大、台北大學、東吳）的排行說法，主要是以錄取率來區分，不過這說法也引起網友爭論。

一名網友12日在PTT發文，提及關於台灣每間大學的法律系成績排名，基本上可分為2大類。其中最多人支持的排行是「台政北東」，主要是以國考錄取率作為標準；也有人支持「台政成北」的說法，主要是以指考分數為標準。原PO則表示，除了常聽到這2類的說法，也聽過「台政東北」、「東台政北」等等，「請問哪一個見解比較正確呢？」

文章一出，引起不少網友討論「東吳老牌啊，實務界一堆東吳老前輩」、「台政成北東啦」、「台政以外都一樣啦」、「東吳第一，畢業混到45可以當總經理年薪250」、「東吳聽說今年上榜率很威猛，連人海戰術都無法嘴了」、「說成大贏台北大學東吳，絕對是沒畢業的小屁孩講的屁話」、「人家中正有法學院捏，出了台北唯一有法學院的」。

不過，也有網友點出專業看法，認為法律系成功的關鍵在於國考，「前五名都可以，考得上律師才是重點」、「文化畢業考到檢察官，也是屌打台大畢業沒考到的」、「台北大學東吳絕對屌打成大啦，在台北補習方便太多了」、「法律系排名，第一高點、第二保成，其他都不重要」。

根據近年來各校法律系的國考排名，扣除錄取人數占大宗的台大和政大，台北大學為第3名（含大學進修部），往下是東吳大學、輔仁大學（含學士後法律）、中正大學。

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