買性感吊帶襪給女友當禮物！「實穿照」讓他一秒軟掉

2018年03月14日 07:30 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

近年來網路購物越來越便利，許多人喜愛在網站上訂購商品，但要注意很可能會因此買到瑕疵！近日有男網友利用網購平台買了一組黑色吊帶襪送給女友，當作生日禮物，沒想到當女友穿上後卻讓他當場傻眼，照片曝光後讓網友們紛紛笑翻，直呼：「笑到狂抖！」

一名男網友在《Dcard》表示，對許多男人來說，吊帶襪可說是心目中神級存在，因此打算趁著女友生日，特地上網購買一組黑色吊帶襪送給她，滿心期待女友穿上的那天到來。沒想到女友在試穿後回傳照片給他，讓他當場傻住：「這個長度是怎麼回事？」

男網友利用網購平台買了一組黑色吊帶襪送給女友，當作生日禮物，沒想到當女友穿上後卻讓他當場傻眼。（圖／翻攝Dcard）

從照片可見，原先應該要穿到大腿的網襪，實際上卻只能拉到小腿肚位置，不僅不見蕾絲邊，甚至整片都捲在一起，而腳趾前方還有著莫名的打結，「前面那一坨黑黑的是完全縫死，就算用力往上拉到極限也只到小腿肚，我都搞不清楚是不是女友腿太長，能把膝上襪穿成踝上襪。」最後他半開玩笑地說：「原來是長吊帶襪啊！」

照片曝光後，讓不少網友紛紛笑翻，「不行，實在太好笑了」、「幸好還沒下單」、「女友生日爲什麼是福利自己」、「確定不是手套嘛？」、「好險有先試穿，不然等辦事再穿先軟半條」；但也有網友說「那個網襪包裝跟我買的一樣欸，但是我可以拉到膝上」。