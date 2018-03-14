小心壓力大到身體出狀況！快摸摸你的鼻子就知道是否「該紓壓了」

2018年03月14日 08:00 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

現代人生活壓力大，但你了解自己到底承受多少壓力了嗎？而你面對壓力時還是一直在忍耐嗎？國外網站「The Guardian」就整理出了6種因承受壓力使身體發出的警訊，趕快來看看自己是不是該好好休息一下了。

1、鼻子冰冰冷冷的

趕快摸看看自己的鼻子！倘若你是鼻子經常會冷冰冰的人，那你該考慮讓自己放鬆一下了。根據英國諾丁漢大學一項研究發現，一個人出現壓力大的情況時，臉部和鼻子會出現冷冷的情形，是因為血液從臉部流向肌肉和四肢，以處理危急狀況，長期下來恐會危害身體健康。

2、肌肉瞬間緊繃

壓力會讓腦部裡的杏仁核傳送訊息至「副甲狀腺」，接著副甲狀腺就會釋放激素進入控制呼吸、心跳及消化的中樞神經系統，倘若出現立即性的威脅，甲狀腺素分泌會導致肌肉緊繃，呼吸和心跳也會變得急促。

3、感覺噁心想吐

壓力來臨時，會讓腎上腺素分泌皮質醇，其實就是「壓力荷爾蒙」，這種荷爾蒙分泌時，會讓人感到噁心想吐，如果你長時間都處在壓力之中，甚至會搞垮免疫系統，讓你變得容易感冒或是受到感染。

4、胃部不適

許多人都曾碰過壓力大或是緊張時就會胃痛，這是因為壓力賀爾蒙會管理體內運作，而當壓力來時，消化系統的血液會開始流失，這時胃部就會出現翻攪的不適感。

5、年紀看起來比同齡的人還要大

長時間處在恐懼與高壓環境下的人，因為壓力嚴重損害到細胞的健康，所以會導致細胞年齡老了好幾歲。美國杜克大學研究指出，長期生活在暴力與霸凌陰影底下孩子的DNA，就能發現孩子細胞年齡有老化的跡象。

6、變得愈來愈不會處理壓力

根據耶魯大學研究分析，即便是身體健康的人，總是一而再的承受壓力，會使腦中處理情緒及心理狀態的區域逐漸縮小，這會讓人面對壓力時不知所措，但好險經過適當的舒壓和應對後，腦部其實會自行復原的。