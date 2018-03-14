完事後才知對方「有愛滋」 裸女崩潰喊：為何要找我

完事後才知對方「有愛滋」 裸女崩潰喊：為何要找我(圖翻攝自/微博/國毛)

友善列印
/綜合報導

無論男女欲約炮，絕對要小心。大陸網路上最近瘋傳一段影片，片中一名赤裸的女子裹著毛巾，疑似在發生關係後得知對方有愛滋病，讓她情緒當場崩潰，大聲怒喊「那你為什麼要找我啊！」對此，原PO也呼籲「希望大家以後做好安全措施」。

大陸博主「國毛」於《微博》分享一段影片，片中一名僅用毛巾包裹的女子蹲坐在牆邊，模樣看起來相當崩潰，接著向拍攝影片者問「你是不是真的有啊？愛滋啊」，對方則回覆「我騙妳幹嘛！我真的有愛滋」，緊接著安慰「我中期，中期不會傳染」，女子未待話說完便怒拍著牆，並嘶吼「那你為什麼要找我啊！」博主表示「不知真假，但還是希望大家以後做好安全措施」。

許多網友則紛紛留言「不論男的女的，都要懂得潔身自愛」、「女孩子約沒錯，但是為了保護自己，要對對方多多少少有了解」、「約炮有風險，不要輕易斷送自己的人生」、「故意傳播要坐牢的，還故意拍下來，實在是太可惡了！」雖然有人質疑影片真實性，但其實該支影片也是藉此呼籲，民眾要懂得保護自己。

後天免疫缺乏症候群（Acquired immune deficiency syndrome），英文縮寫為AIDS，就是俗稱的愛滋病，是因感染一種人類免疫缺乏病毒（HIV），造成身體的免疫系統受到破壞，導致無法對抗環境裡的細菌或病毒。主要的傳染途徑是未做安全措施的性行為、共用針筒、輸血或母嬰垂直感染等。

影片由此觀看
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