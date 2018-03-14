「這三大原因」職場菜鳥月薪從2萬8變12萬！

2018年03月14日 10:00 李珮雲 ／綜合整理；黃大米授權轉載 ／綜合整理；黃大米授權轉載

當電視台主管多年，簽過的離職單至少上百張，屬下離職理由，往往不悲不喜的寫著「另有生涯規劃」、「家裡需要幫忙」、「健康因素」、「進修」、「休息」，簽完不僅我忘了，連當事人恐怕也不記得，自己寫了什麼檯面話，唯有一張離職單，讓我印象深刻，上面的離職理由是「不堪台北物價飛漲。」

【兩萬八薪水變四萬 只花兩個月】

小紅家在台南，到台北來圓記者夢，公司給她的薪水是兩萬八，她說光是租房子、吃飯、摩托車油錢、手機費扣一扣，根本存不到錢，上班兩個月，決定結束這賠本生意跳槽去，我問她：「你要去哪？」她開朗的說「我要去花蓮當報社記者，薪水三萬五，加上油錢津貼，有四萬耶！」薪水從兩萬八變四萬，只花兩個月，連我都佩服她的選擇，我問她：「你花蓮有親戚朋友嗎？」「沒有阿」「你對花蓮熟嗎？」「完全不熟」「住的地方呢？」「我還在找」，在驚訝中，我簽下寫著「不堪台北物價飛漲的」離職單，她也火速搬離台北。

【只要有勇氣 沒錢也可以】

報社主管跟小紅說花蓮很大，她必須有車。她想起大學時曾經中古車行打工，立刻打電話給車行老闆小紅：「老闆，我工作需要買車，但我沒錢耶！怎麼辦？」

老闆爽朗的大笑說：「買車不用錢啦！可以全額貸款，車況好的，還可以超貸」於是，小紅買下了一台中古車，價格19萬，貸款24 萬，多出來的錢，讓她付掉了花蓮的房租跟押金，她沒有從口袋裡面拿出一毛錢。

【4萬薪水變12萬 只花2年】

對一個生命力旺盛且渴望成長的人來說，工作越來越上手，越來越沒挑戰時，就會想往下一個目標邁進，去花蓮兩年後，小紅發現該跑的新聞都跑得差不多了，有些節慶性的新聞開始重複出現，她有點膩了，有天打電話給我，說要跳槽了，這次是去北京當記者。北京長得怎樣的模樣，她沒去過！只知道台灣的薪水5萬，加上外派時領人民幣包含交通與電話等津貼，折合台幣約7萬，所以薪水12萬。

我問她：「你人生地不熟的不怕嗎？」小紅說：「我當然會怕啊！但我只要闖過這次，我以後就不會怕了！想太多就什麼都不做了啊！」

就這樣小紅賣掉了她的車，一個人從花蓮到北京去。

【要領高薪 你需要具備這幾個能力】

小紅的故事看完了，不知道你有沒有發現，她可以30歲不到月薪最高拿到12萬，有幾個關鍵點，也是上班族要領高薪，必須具備的特質：

1.移動力

小紅這兩三年來，居住的城市從故鄉台南到台北，接著到花蓮，最後到北京，遷息的範圍非常廣，只要新的工作錢多，且能開啟她的新視野，二話不說就搬家，光看這樣的資歷，未來任何一家公司，都會知道小紅是一個很願意隨著組織成長，接受變動的人，對於輪調、外派通通都ok，不僅好調度，也看出這個人的企圖心，企業當然會很歡迎這樣的人加入。

2.薪水與台幣脫鉤

台灣年輕人有起薪低的困境，資深上班族的薪水也常常卡在5萬上下，才工作沒幾年，就看到薪資的天花板，想突破這困境，要找職務上薪水可以跟台幣脫鉤的工作，也就是以國際行情來計算薪水的工作。小紅薪水翻三倍成長的工作，是以人民幣計薪，很多名廚跟國際連鎖飯店的管理階層，薪資都以美金計算，就算你現在還年輕、資歷還不夠，也可以開始做職涯規劃，有目標性的跳槽或者做相關能力的提升，讓自己往高薪一族邁進。

3.勇於嘗試、適應能力強

錢多、事少、離家近，是許多上班族夢寐以求的事情，太年輕就堅持這夢幻條件，待業期會變長，挫折感跟自我懷疑也會增加，這三大夢幻條件要等資歷豐沛，籌碼豐富技能純熟時，才能談，小紅不論身處任何地方都能適應，且勇於跟未知的環境奮戰，只要突破一次，能力跟著提升，資歷上的獨特性也越來越強，薪水當然也跟著增加。

小紅猶如職場海賊王，有機會就衝，不斷冒險、跟風浪搏鬥、習慣變動，也因此能在收入上拿到滿滿的寶藏；在寫這文章時，我打電話給小紅，確定一些薪資資料，以免寫錯，結束通話前，她說明天將一個人去泰國跟緬甸旅行九天，只訂好第一天的飯店，其他的通通到時候再說，我笑著祝福她有個美好的旅程，也相信這九天邊玩邊想辦法的旅行，會比傳統跟團的行程，來得豐富精彩，一如她奇幻的職涯歷程！

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