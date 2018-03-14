18歲男想簽志願役「10年存450萬」 網狠酸：有夢最美

2018年03月14日 11:02 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

台灣受到低薪環境影響，不少高中生考慮簽志願役，不過這選擇的好壞，總是引發討論。一名高中生發文表示，正在考慮要進科大還是簽志願役，更提到大學畢業後還要背學貸，若簽外島入伍還能存錢，保守估計28歲前能存450萬，此篇文章一出引發網友熱烈討論。

一名18歲網友在PTT表示，正在考慮要進科大還是簽志願，提到畢業後不僅要背負學貸，且未來工作的待遇也不一定好，若簽進澎湖外島志願役，聽朋友說可以實領3.8萬，還能讀澎科大「甭學貸又有存款」。他透露擬出的計畫，希望28歲前與女友結婚、買房，因此在軍中期間會省吃儉用存錢，再加上醫檢科女友的薪水，10年應該能存到450萬，對此他尋求網友們的意見「這樣的規劃還行嗎？」

有人認為簽志願役會失去自由，人生規劃不應僅用金錢做考量(示意圖非當事人/中時資料照)

此文一出引發網友討論，許多人認為可行性低「有夢最美啦！」、「你簽完2天後，就會覺得人格比450萬重要了」、「10年450萬，進修並不是不可能，只是你確定能跟這個女友走這麼久嗎？」、「首先不一定能分到外島，外島有加給想賺錢的擠破頭。第二，去外面進修哪是小兵有的福利，不要被騙了」、「你的人生規劃不應該以金錢做單一考量，別把最巔峰的十年，拿去待在一個沒有變化，還會讓自己退化的環境」。

有些網友則分享經歷與建議「我朋友18歲進去待六年，有存到兩百萬，但六年一到他就不想待了，你也要保證你能撐到十年」、「每年都拿一筆錢出國享樂，因為裡面憋太久，一放假就想噴錢放鬆」、「重點不是辛苦，是無聊跟沒自由，不能照自己的想法走。建議先當四個月試試不要急著簽」。不過也有人持贊同「想賺錢就選志願役，想爽就選科大」、「你當職業軍人也要選專業，你不能放棄學習。無論做什麼就是找自己的專業持續努力」、「我認真推薦你簽下去，在裡面你可以遇到很多跟你同層次、有共鳴的人，加油！」

原PO則認為，本身相當節儉，粗估10年能存到450萬(示意圖/達志影像)

面對網友們的質疑，原PO也補充自己的看法，表示與女友交往已經8年，對於這個想法女友也很支持，甚至覺得簽志願役或許也是一種試驗，由於自己是個節儉的人，打算第一年月存3萬1000元、第二年3萬2000元，而第三年則是3萬4000元，若再加年終保守估可存450萬元。不過一切都仍再考慮，也會參考網友們的意見。