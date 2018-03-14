聘金一毛不拿！木訥男娶烏克蘭嬌妻 網友好羨慕

2018年03月14日 11:07 陳慶餘

兩人在婚禮上開心接吻，羨煞旁人（翻攝微博）

山西省晉城市近日舉辦了一場令不少網友都相當羨慕的跨國婚禮，一位來自陽城縣的木訥男賀鵬偉，2016年在北京工作時認識了一位來自烏克蘭、擔任翻譯的金髮正妹伊娜薩（Inesa），兩人交往兩年之後決定結婚，而女方的家人除了一毛聘金都不拿以外，還從烏克蘭飛到山西來參加婚禮，在當地掀起轟動。

根據《鳳凰網》報導，來自陽城的賀鵬偉大學畢業後決定到北京闖蕩，而伊娜薩因為喜歡中國文化，因此獨自到北京擔任翻譯，兩人2016年在一間餐廳認識並且一見如故，而伊娜薩也漸漸被賀鵬偉的善良、體貼及老實打動，因此兩人就展開了交往。賀鵬偉開心的表示，伊娜薩的活潑個性和他相當互補，他很幸運能遇到這麼好的女孩。

在婚禮舉行的當天，不少人都專程到現場餐與這場特殊的異國婚禮，想要一睹這位金髮新娘的風采。在婚禮上，賀鵬偉的母親表示，自己從沒想過會有一個外國兒媳婦，一開始雖然擔心會因為文化不同而相處不來，但在相處過後她卻讚不絕口的表示「我對這個兒媳婦太滿意了，勤快、孝順、謙卑、樂觀，打著燈籠都難找！」

賀鵬偉的父親也說，這場婚禮舉辦的非常簡單，前前後後只準備了一個禮拜，女方家人也不要任何的彩禮（聘金、聘禮），也不會要求要買車或買房，「親戚們都說，沒見過哪個男方家辦婚事像我們家這麽輕鬆的，一點都不累人。」

這場跨國婚禮的消息傳到網路上後掀起熱議，不少網友都羨慕的留言表示「已羨慕，而且身材好皮膚又白」、「是真愛！不是買的！」、「上輩子做太多善事」、「不用聘金，沒有垃圾闖關活動，讚！」、「訂機票囉」。

女方的全家人也搭飛機來參加婚禮（翻攝微博）