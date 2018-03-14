當沒有人能解決你的胃痛、胃食道逆流，該如何是好？

2018年03月14日 11:31 林嘉三 /綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載 /綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載

有部份的上班族，因為工作壓力過大，時不時會有胃痛或者胃食道逆流的毛病。為了避免突然病發，所以在飲食方面也特別小心，深怕一個不注意又引起了胃痛或者胃食道逆流。但為了治療這樣的病症，可能有人試遍了各種偏方或者找遍了各科名醫，結果也不見得完全好轉。當沒有人能解決你的胃痛、胃食道逆流時，跟怎麼辦呢？

根據郭育祥醫師的說法是，「為什麼明明你很不舒服，醫生都說你沒有病！為什麼你很明明很難過，檢查卻說你都正常！」，這些就是自律神經失調症的人所經歷過的無助。郭育祥醫師

表示，整體來看腸胃的問題，「胃腸的蠕動需要靠自律神經來保持平衡」。當我們緊張、不安、感覺有壓力的時候，身體會把所有的能量集中於讓我們有能力躲避危險的器官、組織或生理反應，比如說心跳加速、血液集中到大肌肉，讓肌肉能夠緊繃出力，而在此同時胃腸就會不蠕動，因為胃腸蠕動也需要消耗熱量。 當大腦判定人在危急需要逃命的時候，消化是沒有那麼重要的，所以胃腸就會停止蠕動，這本來是一個非常正常的反應，在遠古環境中，這樣的能力越強越容易適應環境壓力，生存的條件也越好。

郭醫師表示，部分有胃部相關疾病的患者，為了避免脹氣、胃痛等徵狀發生，會認為選擇比較好消化的蔬菜水果來食用，殊不知是適得其反。因為，青菜水果的確含有大量纖維，但我們人的胃只有一個，我們並不是草食性動物，像牛那樣有4個胃，可以透過反芻，把這些纖維質透過胃裡面的特殊菌種來分解消化。過多無法消化的纖維質會讓我們更容易脹氣、胃酸逆流，所以建議有類似這樣症狀的人，飲食的組成不能沒有白米飯與蛋白質，因為它們能夠中和胃酸、幫助消化、協助腸胃蠕動。當然調整自律神經，補充神經細胞裡本來不足的物質，讓神經細胞得到充分修復，回歸平衡，自律神經系統便能回歸協調狀態。

每一個人都是獨立的個體，都有自己真實的感覺、想法，也可能有各自的困難，不同的處境、不同的觀點、不同的看法、不同的遭遇，如果把一個人的不舒服，僅僅當作一個器官的病變，而沒有考慮到他所受到的難過、所面臨的挑戰，以及這種不舒服對他生活造成的種種不便，帶來哪些恐懼或者不安，有沒有因為生這樣的病而形成生活的損失，失去了對於快樂的追求、對於事業的追求、對於人生伴侶的選擇，如果沒有了解、沒有體會、沒有真正站在他的立場，真正為他的「好」來思考，單單只是把他當做一個壞掉的器官，或者一個生病的案例，而忽略整體，這是一個非常令人遺憾而且傷心的事情。

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