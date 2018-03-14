癩蝦蟆吃天鵝肉不是夢 馬雲：不然聯邦快遞怎麼飛上天？

2018年03月14日 11:51 李珮雲 ／綜合整理；何雪／大是文化 ／綜合整理；何雪／大是文化

「我請了24個朋友來我家商量。我整整講了2小時，他們聽得糊裡糊塗，我也講得糊裡糊塗。最後說到底怎麼樣？其中23個人說算了吧，只有1個人說你可以試試看，不行趕緊逃回來。我想了一個晚上，第二天早上決定還是要做，哪怕24個人全反對我也要做。」

在談到創業時，馬雲講了一個發生在自己身上的故事，一個不顧所有人反對、堅持夢想的故事，一個癩蝦蟆想要吃天鵝肉的故事。

遠在杭州尚未開通撥接上網業務的時候，馬雲就已夢想著要用互聯網來開公司、賺錢。但在那個保守的時代，馬雲這個想法「理所當然」的遭到親朋好友強烈反對。

「其實最大的關鍵並不是我對互聯網有很大的信心，而是我覺得做一件事，無論失敗與成功，經歷就是一種成功，你去闖一闖，不行還可以掉頭；但是你如果不做，就和晚上想千條路，早上起來走原路是一樣的道理。」馬雲這樣說道。

1995年4月，馬雲湊了2萬人民幣（按：人民幣1元約等於新臺幣4.5元），專門幫企業製作官方網站的「海博網路」公司就這樣開張了，網站取名「中國黃頁」，成為大陸最早的互聯網公司之一。時隔多年，回憶起當年力排眾議的情形，馬雲依然為自己的「痴心妄想」叫好。換言之，馬雲的想法就是：癩蝦蟆就要去吃天鵝肉，成功需要勇氣去爭取，否則人生就只能原地踏步。

任何人都想成功，但成功與不成功之間，卻有著無數阻隔。普通人看到這些阻隔就會怯懦、退縮。「我就是一隻普普通通的癩蝦蟆，想什麼天鵝肉？」他們這樣勸慰自己，然後轉身而去，而成功也因此離他們遠去。

而像馬雲這樣的人不同，他們是有夢想的「癩蝦蟆」，他們不會因為這些阻隔放棄夢想。也正因為他們對夢想的堅持，才有行動的動力，再依靠行動破除阻力，成功也就降臨了。

用飛機來運送快遞，這在現代是再正常不過的事情。然而，在第一包快遞放到飛機上之前，誰又敢做這樣的夢？弗雷德‧史密斯（“Fred” Smith）就是這個做夢者，他是聯邦快遞（FedEx）歷史上最著名的管理者、快遞運輸改革的第一人。

【馬雲只講故事】

在史密斯那個時代，快遞通常都是用汽車、貨車和輪船運送，缺點是運送時間長、安全性低。為了解決這個問題，史密斯大膽的提出用飛機運送快遞的想法，但馬上就廣受質疑，業界人士一致認為史密斯瘋了。

當時飛機的飛行成本非常高，一般只運用在軍用和客用上面，幾乎沒有人會運用在這種得不償失的貨運。而且各地機場良莠不齊，很難保證在美國的每個城市都能觸及到投遞點。且快遞的運輸利潤非常有限，在飛機這個「高大」的天鵝面前，快遞無疑是一隻「癩蝦蟆」。

「天鵝」的高貴，史密斯並不是不知道，然而他還是相信自己能夠成功。在面對質疑時，他沒有回擊也沒有反駁，而是靜下心來做好預算，將飛行成本和運送量統一安排，以求最有效率的資源分配。

最終，史密斯不但做了，而且還越做越好，在經過初期2年的不斷虧損後，史密斯的客戶們終於意識到飛機運輸帶來的好處。因此，他手中的貨源不斷增加，使得單次運送貨物的成本不斷下降。在這樣的良性循環下，聯邦快遞取得長足進步，很快就超越同行業的其他企業，成為市占率第一名的國際性運輸集團。

大膽的夢想幫助史密斯一舉成名。我們要知道，有沒有夢想、敢不敢做夢，這是區分「普通蝦蟆」和「成功蝦蟆」的標誌，而「成功蝦蟆」就是最終能吃到天鵝肉的那一隻。秦末的農民起義軍領袖陳勝是一隻成功的「蝦蟆」，所以在眾人「若為傭耕，何富貴也」的喪氣話中，他能夠大膽的說出「燕雀安知鴻鵠之志」。

是的，不敢做夢的癩蝦蟆，如何知道大膽做夢的癩蝦蟆的偉大？走出校門，走進社會，我們身邊有許多平庸無能的人，他們用他們所謂的經驗告訴我們，成功之路太難走了，會讓你摔得頭破血流，會把你搞得心力交瘁。

然而，若你也認同他們的話，就會被他們形容的困難嚇倒，你便同樣走入平庸無能者的行列。夢想與現實之間的差距自然是存在的，但也正因為有這樣的差距，才使得成功彌足珍貴。

如果天鵝肉是任何癩蝦蟆都唾手可得的，那麼天鵝肉便不是天鵝肉。正因為天鵝肉很難吃到，才給我們有別於平庸者的機會，可以憑藉著大膽的夢想而出人頭地。因此，讓我們大膽的做夢，做一隻敢去想天鵝、敢去吃天鵝肉的「癩蝦蟆」！在你真正大膽做夢並去實踐自己夢想的時候，你會發現，成功原來沒有那麼難。

本文摘自，大是文化《其實馬雲只會講故事：關於管理、經營、創業與人生每一步，解答都在他說的故事裡。》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！