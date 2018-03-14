典當珍藏寶可夢卡！當舖老闆拒收 專家鑑定市價值千萬

典當珍藏寶可夢卡！當舖老闆拒收 專家鑑定市價值千萬(圖翻攝自youtube/Pawn Stars)

友善列印
/綜合報導
典當珍藏寶可夢卡！當舖老闆拒收 專家鑑定市價值千萬(影片來源/youtube/Pawn Stars)

珍寶收藏的價值，並非每個人都懂。美國一名男子日前拿著珍藏17年的寶可夢卡去典當，不過當舖老闆見狀卻相當困惑，甚至認為對方在開玩笑，沒想到請專家鑑定後，發現那疊寶可夢卡竟至少價值38萬美金(約新台幣1100萬)，當場把當鋪老闆嚇得啞口無言。

美國真人秀「Pawn Stars當鋪之星」日前PO出一段影片，男子蓋瑞(Gary)以前與年幼的兒子蒐集寶可夢卡，但隨著孩子漸漸長大上大學，而他仍是寶可夢卡迷，17年來持續蒐集卡片，而近幾年恰好又推出Pokémon GO手遊，再次掀起寶可夢熱潮，於是蓋瑞決定割愛，將自己珍藏的寶可夢卡拿去典當，希望能找到更適合這些卡片的主人。

當舖老闆得知寶可夢卡粗估總價38萬美金（約新台幣1110萬），讓他當場看傻(圖翻攝自youtube/Pawn Stars) 當舖老闆得知寶可夢卡粗估總價38萬美金（約新台幣1110萬），讓他當場看傻(圖翻攝自youtube/Pawn Stars)

不過，當舖老闆得知後先是露出狐疑的表情「這像是8歲小孩玩的遊戲卡，對吧？」，甚至一度將寶可夢念錯，對於賣家拿來的遊戲卡一知半解，隨後他找了專家到場鑑定，發現蓋瑞收藏的卡片許多都是初版，每張價值約5至10萬美金（約新台幣145萬至290萬元）。

專家更指出其中有一張「10級的初版噴火龍」極為稀有，因為被PSA（全球卡片鑑定機構權威之一）鑑定為10級的卡片，全球不超過50張，而該男竟握有市場上20%的10級卡片。鑑定後粗估，蓋瑞擁有的寶可夢卡總價38萬美金（約新台幣1110萬），當場把當舖老闆嚇得傻住，不過最後他仍未收下這些卡片，表示由於對它們的了解太少，未來將難以向顧客介紹，但對於這次卻是上了寶貴的一課。而不少網友則認為，這只是節目而非現實，因此也無需認真看待。

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