稱議員質詢吳音寧影片遭「移花接木」 他還原真相反挨轟：完整版更廢

台北農產運銷公司總經理吳音寧（張鎧乙攝）

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吳濬彥在臉書上抨擊徐世勳（翻攝臉書） 吳濬彥在臉書上抨擊徐世勳（翻攝臉書）

台北農產運銷公司因休市長達11天引發菜價暴跌，總經理吳音寧也因此成為眾矢之的，民國黨籍台北市議員徐世勳日前在臉書上貼出一段他去年10月質詢吳音寧的影片，當中吳音寧被問到「能不能看懂財務報表」時的一句「我有認真在學習」引發各界質疑聲浪，認為她領了250萬的薪水卻和實習生沒有兩樣，實在是相當不合理。

對於徐世勳貼出的影片，曾經參加過太陽花學運的臺左維新發起人兼副召集人、民主維新第一屆理事長吳濬彥就在臉書上貼出當時質詢的逐字稿，並質疑徐世勳是用移花接木的影片來帶風向，讓他氣得大罵徐世勳：「你移花接木製作影片的手法更是讓人唾棄，不愧小國民黨民國黨。我認為台灣值得更好的議員，而不是為了選票用惡意攻擊並且移花接木的方式進行炒作來哄抬自己的議員。」

從吳濬彥貼出的逐字稿中可見，吳音寧表示北農員工的薪水太低，對員工來說不是一個好的勞動條件，因此她決定要爭取加薪5%，但隨後又提到加薪的原因是因為北農有賺錢，但是賺錢的原因卻是因為停發三節獎金，超狂的神邏輯讓不少網友看了之後都超傻眼。

而完整版影片曝光後，不少網友都看不下去，紛紛留言狠虧「先砍三節＞獲利上升＞可以加薪了」、「砍獎金=賺錢？ 諾貝爾下一任得主是尼（妳）？」、「一般員工加5%有什麼屁股，人家要的是獎金啊！只有妳們這種肥貓才要加薪，才可以比較爽」、「覺青自以為可以幫洗白，標準的幫倒忙豬隊友」、「完整版更廢」、「看了完整版以後，發現徐世勳根本好人」、「完整版本只是讓北農小公主更難看而已，連算術都有問題」、「有沒有剪回答都一樣爛，不要浪費大家時間看她不做功課」。

徐世勳上傳去年十月質詢吳音寧的影片，掀起網友熱議（取自臉書，如遭移除請見諒）
不聽勸勇闖落石區！婦遭活埋影...

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