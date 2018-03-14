把流量變成營收！網紅靠這五招掀起傳播風暴

2018年03月14日 14:11 李珮雲 ／綜合整理；劉國華、張鵬、鄧新明／大是文化 ／綜合整理；劉國華、張鵬、鄧新明／大是文化

在網路時代，有四個字可以稱得上是網路經濟的精髓──內容為王。騰訊主要創始人之一馬化騰也認為，網路說白就是「連接×內容」。內容提供管道傳播品牌，甚至可以說內容本身就是行銷。如果產品和媒體沒有好的內容，就不可能有後續的傳播及行銷。

打個比方，網站漂亮的介面、流暢的操作感受固然重要，但是真正吸引新用戶、留住老使用者的一定是內容。有價值的內容，才能提高客戶忠誠度。事實上，不僅是網站，所有網路產品都需要注重這點。對於網紅來說，如果提供有價值、有趣的內容，可以增加粉絲忠誠度，藉口碑傳播發展得更全面、廣闊。

在網路上有千奇百怪的內容，整體來說，以下幾種類型較容易引起大眾注意，形成傳播風暴。

一、激發情感的內容

如果能夠切中大眾的情緒，就能夠獲得讚數和分享。這種情感可以是開心、難過、感動、同情、憤怒等。人們喜歡釋放情感，但不一定擅長表達，所以當網路上有人幫他們說出來，他們通常願意互動和表示支持。例如情感作家張嘉佳，他的睡前故事生動而深刻。在深夜的人們情緒往往細膩而善感，因此張嘉佳的故事才會引起大眾共鳴。

二、有營養的內容

現在網友的文化程度普遍較高，因此更注重有營養的內容，俗稱「乾貨」。所謂的「乾貨」，就是為網友提供切實有用的知識，例如跑步正確姿勢、PPT的精美範本，就是典型的乾貨。所謂的乾貨行銷，會依據網友真正的需求傳遞訊息，而網友也認為這樣的內容能夠長知識，還會分享給自己的親朋好友，這樣就形成二次傳播，甚至多次傳播。

三、有爭議的內容

許多網紅往往會掀起「罵戰」引起關注。例如之前某「超女」和時尚部落客gogoboi的互罵，就引起無數路人圍觀；而美國真人秀金．卡戴珊（Kim Kardashian）和「超殺女」克蘿伊．摩蕾茲（Chloe Moretz）的「互吵大戰」，也讓她們的曝光度大增。

四、新奇的內容

人們總是會多關注獨特新穎的內容，帶給自己和他人「走在時代前端」的感覺。它不一定從沒聽過，而是從老生常談中找到新的視角，給人創新的感覺。比方說，網紅同道大叔就用獨特的觀點分析星座，紅遍全網。星座這個話題已經不新鮮，人們也對星座測試不再感冒，所以當同道大叔將有趣的漫畫和吐槽結合，就使得這個話題煥然一新。

五、貼近生活、八卦、親民的內容

每個人都有八卦之心，想了解名人的私生活，所以當王菲的小女兒，將王菲在化妝臺的影片放上秒拍後，受到網友的熱捧也就不難理解。時尚達人、美妝達人紛紛截圖，想一探天后的面膜和眉筆牌子，而大眾也因為自身的好奇心而感興趣，且十分願意參與討論。

本文摘自，大是文化《教科書找不到的網紅行銷最佳實務》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！