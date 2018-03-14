家長怒轟「罵髒話教壞小孩」 館長回嗆：別把教育責任推給我

家長怒轟「罵髒話教壞小孩」 館長回嗆：別把教育責任推給我(圖/館長臉書)

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(影片取自youtube／寶寶愛館長)

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢常在直播中分享時事或自身經驗，也因為個性豪爽，時常氣到飆國罵，因此引起部分家長抱怨他「教壞囝仔」。12日館長開直播談論此事，並怒嗆「老子愛講什麼講什麼」，強調自己絕不會改變風格，也麻煩未滿18歲的網友自行離開他的直播。

館長在直播中表示，日前有家長抱怨他身為公眾人物，不應該在鏡頭前罵髒話，因為小朋友會看，這番話也讓館長憤怒地說：「腦是一個很好用的東西，責任歸屬你他X的搞清楚，現在是攻擊我攻擊到沒東西攻擊了是不是阿？」

館長說，如果以這樣的理論來看，「是不是以後誰家小孩在公車上性騷擾、性侵害別人，難道要怪AV片商嗎？如果小孩打架砍人、在路上丟水球，那是不是要怪線上遊戲」，館長無奈地說：「不要把你自己教育的責任，跟你對這個社會的責任，託付到我的身上來」。

對此，館長要那些有意見的網友教他怎麼做，接著他就開音樂猛搖頭，讓網友紛紛笑翻，「放音樂那一段我快笑到有腹肌！」、「最後是怎樣啦，怎那麼幽默」。

針對罵髒話一事，也有網友表示「千錯萬錯都是別人錯，都是別人教壞我小孩」、「考試考不好，都是老師教的不好」、「台灣就是很多自以為水準很高，但實際表現出來卻很沒水準的父母」、「最近爸媽都這樣，小孩罵髒話怪在YT頭上，你小孩會罵髒話，一半也是家庭的事情，怪人幹嘛？」

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