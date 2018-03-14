拗專業又不付錢 小心友情存摺赤字被當「爛人」

2018年03月14日 15:54 李珮雲 ／綜合整理；黃大米授權轉載 ／綜合整理；黃大米授權轉載

做人即使再善良，也需要有一個底線，當這條線被踩到底時，耳朵會聽到「啪」的一聲，理智線斷了，再也接不回去。

「寫寫寫，你給我寫。沒在怕的，我就是要他知道老娘說的就是他。你一個字也別改，我就是要讓他知道！」麗蓉怒火中燒地大罵著她口中的那個「爛人」。

該怎麼說這個精采的故事呢？從臉書打卡開始講好了。

麗蓉是房地產界的名人，普通人打卡只有幾個讚，但名人一打卡，連點頭之交都跑來糾纏。那天，麗蓉在某家餐廳吃飯，一打卡，手機的訊息聲響了，原來是僅見過一次面的朋友大明哥傳訊來，訊息寫著：

「我在一○二室，這間有很多營造老闆，你要不要來敬個酒？」

「敬個酒？！」這三個字讓麗蓉從眼睛到心裡都燃起了熊熊火焰。

她滿臉怒氣地對我說：「機車啊！他現在當我是媽媽桑還是小姐？對朋友不應該這樣吧！超沒教養的。」

「他是想拗你過去一下，展現他強大的人脈，沾點光吧。」我打圓場地說，但收不住笑。

「拗！他拗得可凶著。上次他哥哥想做停車位生意，他說請我吃個飯，要我去向他哥哥報告相關細節──『報告』耶！我是要為了那頓飯先去做個普查，然後去做簡報嗎？」

「你給他市長的電話啦！叫他找市長去報告一下，這才是專業。」我打哈哈地說。

麗蓉實在覺得太委屈了，一開口就無法煞車。「我的房地產專業可不是這樣讓他隨傳隨到，包山包海的耶！想做生意，應該外包一個調查研究小組，怎麼會吃一餐飯就要做生意呢？」

「後來你怎麼辦？」我舉手發問。

「經過那兩次的事情，我就封鎖他了。時間要花在值得的人身上。像這種人，就要乾脆地叫他滾。朋友往來至少要相處愉快，如果連愉快都做不到，真的不用了。」麗蓉淡淡地說。

【一直拗你做事的人，絕對不是什麼好人】

我跟朋友們轉述這件事，沒想到引起了許多共鳴，這才發現被拗過免費幫忙的人還真不少。舉個例子，在公關公司工作的朋友因為人脈廣，常有人請她幫忙「喬」事情。

「最誇張的一次是有人請我幫忙去喬『移開電線杆』。」她說。

「後來電線杆移開了嗎？」我問。

「當然沒有！他當我神力女超人嗎？我只給了他台電的客服電話，明明白白地告訴他：『恕我無能，你自己加油！』」

還有位聲樂家朋友告訴我，在一次聚餐中，主人幫客人們彼此引介後，其中一位初次見面的朋友竟一派自然地要求：「聲樂家耶！來唱個兩句聽聽，唱一下，唱一下。」讓她臉上三條線，尷尬得不得了。

你一定也遇過這種根本不熟或者才見過一次面就要你幫忙的人，讓你內心很煎熬：不答應，好像是自己太不近人情；然而答應了，內心又百般不願。為什麼為這樣的人幫忙會讓你如此不舒服？原因如下：

一、沒交情，或是情分不夠

以麗蓉的例子來說，她之所以會火大，是因為對方和她根本不熟卻還硬拗她做事，一下子要她去報告停車場的市況，一下要她去敬酒。前者是不尊重別人的專業，後者更是失禮到家。

如果這個拜託的人是跟麗蓉認識多年、情分很夠的朋友，吃頓飯、幫忙分析一下市場，她一定肯。

假如把朋友之間的交情當作儲蓄來看，平日存下了許多友情本，遇到困難時，請對方幫忙猶如在提款。昔日若存得多，友情就不會出現赤字；反之，剛見面的友情儲金是零元，若立刻被索求幫忙，任誰都會想翻白眼，內心大喊：「你以為你是誰？」才剛開戶便立即破產。

二、互惠失衡，違背人「最愛自己」的天性

假如是半生不熟的朋友拗你幫忙，感受上雖然比陌生人好一些，但如果他平常都沒幫過你，卻常常要你支援他、救助他，這也很難長久，因為人性說穿了，最愛的就是自己。

你老是麻煩我東、拜託我西，這是在勞動我，那你付出了什麼？給了我什麼好處？每次幫你忙，一頓飯也不請，一杯飲料也不給，這樣的態度就是不愛我，刻薄我，對我不好，違背了人類最愛自己的天性，互惠嚴重失衡，當然會讓人退避三舍。

掛著「幫忙一下」的大旗狂揮舞，行「圖利自己，坑拐他人」之實，是在慷他人之慨。你得練習勇敢地拒絕，堅定地說：「這我真的幫不上忙耶！」多說幾次自然會順口。平常多練練，你就能脫口而出，拒絕爛人。

一直會拗你做事的人，絕對不是什麼好人，在他們眼中只有自己的利益，完全不在乎你的感受。交朋友貴在互惠，這種不互、不惠的人，得罪他根本無妨，因為他對你一點幫助都沒有。等哪天你有事情需要幫忙，自私自利鬼根本不會對你拔刀相助，與這樣的爛人斷交不足惜。別委屈，別受氣，絕交要趁早，人生才會乾淨清爽。

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