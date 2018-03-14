情人節千萬別送「17朵藍玫瑰」 背後涵義超心酸

情人節千萬別送「17朵藍玫瑰」 背後涵義超心酸（本報資料照）

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／綜合整理

今天是一年一度「白色情人節」，日本女生通常於2月14日向心儀對象送禮，對方若也有意思，則會選在3月14日這一天回禮並表達心意。不少男生會選擇送花來展現浪漫氛圍，但您可知道玫瑰花的品種代表著不同花語、數量涵義也大不相同嗎？

玫瑰長久以來象徵著美麗和愛情，是情人節熱門送禮花卉，但您可清楚不同顏色及數量代表著不同寓意嗎？臉書粉專《10 Seconds Class-10秒鐘教室》因應情人節到來，整理出玫瑰花數量與顏色相對應寓意，其中「17朵藍玫瑰」配對涵義曝光，讓網友們紛紛驚呼：「千萬別送！」

【各色玫瑰花語】

紅色－熱愛著

粉紅色－初戀

橙色－神秘的愛

黃色－只是友情

綠色－純真、希望

藍色－不可能

紫色－浪漫真情

白色－純潔、尊敬

【玫瑰數量涵義】

5朵－無悔

8朵－請原諒我

11朵－一生一世

17朵－好聚好散

22朵－兩情相悅

33朵－三生三世

40朵－誓死不渝

57朵－吾愛吾妻

77朵－求婚

99朵－天長地久

各色玫瑰花語及數量涵義曝光後，掀起網友熱議，紛紛驚呼「原來不是所有玫瑰花都是浪漫」、「所以黃色是失戀」、「我收到了99朵藍玫瑰，是天長地久的不可能嗎？」、「17朵藍玫瑰也太慘了」、「感覺上黃色比藍色更令人傷心」；另外也有網友指出「藍色玫瑰」另一種花語為「奇蹟」、「珍貴、稀有」。

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