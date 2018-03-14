帶高中女兒擺攤賣韭菜盒！父：讀大專不如做生意

2018年03月14日 16:17 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

到底讀書重要，還是工作賺錢比較實際呢？大陸南京一名19歲少女，日前與父親在街頭擺攤賣韭菜盒，而她的父親表示，由於女兒未考上大學本科系，認為考取大專未來也不一定能賺錢，還不如早點出來工作賺錢比較實在，此番言論一出後，引發網友正反兩極看法。

19歲少女小趙(化名)高中畢業後，就出來與父親在路上擺攤賣韭菜盒，其父親受訪時提到，女兒若有考上大學絕對會讓她讀，但沒考上還不如早點就業「人家大學本科生、研究室出來都沒人用，4年花了10幾萬，時間也耽誤了」，於是就帶著女兒每天到南京做生意，日後更打算替她開店。不過，這番言論一出後，也引起網友們討論。

帶高中女兒賣韭菜盒！父親：讀大專還不如做生意(圖翻攝自/微博/新浪視頻)

許多網友持反對意見「可以不上學，但是不能不讀書」、「聽我一句勸，以後的社會，沒有文化的勞動力終將被淘汰！想想看那些無人超市，和那些自動送快遞的吧」、「交際圈子不一樣，決定自己的高度和眼界」、「不贊成父親的做法，大專跟只有高中教育的同學，幾年後的談吐還是有很大差別的」、「上學可以豐富自己的眼界，了解更多外面的世界，也能有機會認識更多的朋友。知識的獲取是一方面，更多的是自己在這個過程中你是樂享其中的，人生苦短，誰的大學生涯不值得懷念呢」、「接受高等教育的本意，不只是為了掙大錢」。

也有不少人認為，每個人的選擇不同且不分對錯「這是別人的選擇，沒必要冷嘲熱諷！」、「選擇比努力重要。做生意也是一條出路，就看怎麼做。有些人適合當官讀書考公務員，有些人適合讀書當老師，有些人適合做生意，有些人適合參軍當軍官或警官局長。盡早為你的人生事業做規劃才是明智之舉」、「讚賞這對父女！父親有眼光有目標，女兒很勤勞很努力，靠雙手養活自己，沒什麼不好的」。