交換名片5大秘訣曝光！ 這些小細節千萬別犯錯

交換名片5大秘訣曝光！ 這些小細節千萬別犯錯(示意圖/達志影像)

友善列印
／綜合報導

「交換名片」雖然是個簡單的互動，但其實當中是有許多學問和細節的，一不小心，就有可能讓你的商談泡湯！

日前《生命時報》刊登了一篇文章，探討收遞名片的學問。雖然名片看似只是一張小紙，但它卻代表了職業素養、社交禮儀的重要體現。而交換名片的5大原則如下：

1.乾淨整潔：名片可以不用太精美，但必須保持整潔，切忌給對方皺巴巴的名片。因為職場的第一次接觸，名片就是「臉」，「蓬頭垢面」是極不尊重對方的行為，往後也難以獲得他人尊重。

2.遞送方向：先將有字的一面遞給對方，這樣他人就可以一眼看清名字、職務等。這項規則常會被大家忽略，但是體貼、容易贏得他人好感的小動作。

3.注意眼神：遞名片和接名片，保持眼神注視是基本的尊重，還要避免正在給一個人遞名片時，眼睛卻看著下一位的行為。另外，拿到名片後不要立刻放進口袋，應先認真查看，最好輕聲唸出對方的姓名、公司、職稱等，以表關注。

4.遞送順序：給名片講究先後，晚輩先向長輩、下級先向上級、男士先向女士遞出名片。如果現場人數較多，又不太熟悉的情况下，可遵循由近及遠的原則。

5.妥善保管：如果將收到的名片隨意放在桌上，或塞進褲子口袋都會顯得不尊重。最好的做法就是單獨放進襯衫口袋或名片夾，如果不得不先把名片放在桌上，離開時一定要把名片帶走，因為如果被對方發現自己的名片掉在桌椅上或地上，印象肯定一落千丈。

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