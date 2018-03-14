誰是台灣大賣場霸主？網友狂推這間：不用會費也能退貨

誰是台灣大賣場霸主？網友狂推這間：不用會費也能退貨（中時資料照）

友善列印
／綜合整理

一提到大賣場，許多人腦袋閃出的第一印象絕對是好市多，不僅商品種類眾多，還能跟上潮流，不過最近網路上開始出現另一種聲音，有不少網友認為台灣大賣場霸主其實是「家樂福」，而其他網友看後也紛紛大讚：「不用會費就可以退貨！」

近日一名網友在《批踢踢實業坊》貼文，表示之前從電視上看到家樂福卯足全力打廣告宣傳，看得出來在行銷方面相當用心，另外店面上相較過去也大幅改進，各方面的進步都讓人有感，令他感到相當驚艷，反觀其他賣場，只會告訴你便宜特價好棒棒，為此詢問網友：「台灣大賣場的霸主應該是家樂福吧？」

文章曝光後，掀起網友爭論，絕大多數網友表示贊同，認為家樂福是繼好市多之後崛起的賣場，除了環境與服務改善之外，在商品上也多了許多選擇。

網友們紛紛留言「COSTCO賣的好的產品，很多家樂福也進了」、「當然家樂福啊，去好市多逛，老像難民那邊擠」、「家樂福好逛東西種類又多，舒適度也比較高，COSTCO很像在巡倉庫」、「家樂福賣場質感和分類越做越好，找東西超方便」、「家樂福新型的進口食品區很威，很多歐洲食物」、「家樂福不用會費就可以退貨」。

但也有網友認為，若要比較價位，「大潤發」才是真正霸主，「大潤發便宜多了，而且對員工比較好」、「大潤發可以看到明顯便宜的商品，當然去大潤發」、「從家樂福轉戰大潤發從此就回不去了」、「大潤發真的比較便宜，但家樂福品項多，各有優點」。

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