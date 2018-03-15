幫撿手機卻遭誣陷是賊 甜美警花霸氣一個MOVE被讚爆

來自吉隆坡的女警在臉書上分享自己撿到手機卻被誣陷的事發經過（翻攝臉書）

友善列印
不少網友在看到女警甜美的長相後，也紛紛歪樓表示想犯罪（翻攝臉書） 不少網友在看到女警甜美的長相後，也紛紛歪樓表示想犯罪（翻攝臉書）

真是好心被雷親！馬來西亞一名華裔女警，日前在路上撿到一台手機，沒想到在她與失主聯絡時，卻遭對方誣陷是賊，甚至還被髒話辱罵，氣得她將手機丟到路邊的垃圾桶，要這個沒禮貌的失主自己過來找，霸氣作風讓不少網友看了之後都紛紛讚爆。

「遇到沒禮貌的對手，就要特別的溫柔！」這位長相甜美的女警本月9日在臉書上發文分享事發經過。她指出，自己當天撿到一台iPhone 8 Plus，沒多久以後失主就打電話來找手機，而她當時立刻表示自己在上班，希望對方自己過來拿，但沒想到對方卻怒嗆「妳送過來給我，我知道是妳偷了我手機！妳不送來我就報警，我有find my iPhone（找尋iPhone的定位應用程式）」接著還飆出一堆髒話。

當聽見對方這麼不禮貌之後，女警隨即霸氣的表示「好好可以！那我繼續做工（上班）囉 ！掰掰！我跟你講你自己慢慢去垃圾桶find ur iPhone（找你的iPhone），手機還有83%，我沒有把它關機，祝福你！」接著就將手機用報紙包起來丟進垃圾桶。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示讚賞，「重點是跟警察說他要去報警…等他find my iPhone的時候才發現自己是在警察局的垃圾桶找到的…」、「讓他去報警就好啦，說不定就是來妳這裡」，不過也有不少網友被這位女警的甜美長相給迷到，歪樓留言表示「看到妳我也想犯罪了」、「我手機也掉了，拜託幫我撿一下」。

不少網友在看到女警甜美的長相後，也紛紛歪樓表示想犯罪（翻攝臉書） 不少網友在看到女警甜美的長相後，也紛紛歪樓表示想犯罪（翻攝臉書）
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