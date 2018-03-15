網紅整到像外星人？眼凸臥蠶外翻 網起底舊照嘆可惜

2018年03月15日 08:27 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

不少女性追求美麗，有時會靠整形改變容貌，但往往讓自己失去原本的樣子。馬來西亞一名網路正妹長相甜美，因此吸引不少網友喜愛，不過前陣子她卻銷聲匿跡，最近再度復出錄製影片，但模樣卻嚇壞不少粉絲，眼睛大到讓許多人直呼「像外星人」。

CAMMY CHONG（@cammychong_831）分享的貼文 於 PDT 2017 年 6月 月 14 日 11:43 下午 張貼

馬來西亞網紅Cammy Chong長相甜美，平時會自拍唱歌跳舞的影片，也會開直播與粉絲聊天互動，不作做的模樣深受大家喜歡，不過前陣子她突然鮮少在社群網站上出現，最近才又復出，且將名字改為Kamie Chung，與話題律師「黃綠紅」一起拍攝影片，不過她的容貌卻將粉絲嚇了一跳。

CAMMY CHONG（@cammychong_831）分享的貼文 於 PST 2017 年 1月 月 15 日 10:54 上午 張貼

影片中，Kamie的雙眼異常的大，眼皮與臥蠶相當浮腫，與先前清純模樣天壤之別，不少網友看了直呼「這個是人類眼？外星人的吧⋯」、「一開始還以為是app弄出來的，沒想到是我誤會了」、「我兩個眼睛加起來都沒有她的一半」、「那位幫她整眼睛的醫生，是不是整『蛇精男』的同一個醫生？」，還有許多粉絲感嘆以前的模樣比較美。

CAMMY CHONG（@cammychong_831）分享的貼文 於 PDT 2016 年 10月 月 7 日 9:13 下午 張貼

不過，也有眼尖網友發現在影片中約3秒的地方，她的眼睛疑似有用app刻意放大，就有人猜測，Kamie可能有進廠微整，再加上戴了放大片並搭配app的效果，眼睛才會看起來大的很詭異。對於網友的批評聲浪，Kamie也在臉書回應「我就是長這樣，你能拿我怎樣，啊哈哈哈哈哈！」