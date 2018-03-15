網紅整到像外星人？眼凸臥蠶外翻 網起底舊照嘆可惜

網紅整到像外星人？眼凸臥蠶外翻 網起底舊照嘆可惜(圖翻攝自臉書/江昭上/Kamie Chung)

友善列印
/綜合報導

不少女性追求美麗，有時會靠整形改變容貌，但往往讓自己失去原本的樣子。馬來西亞一名網路正妹長相甜美，因此吸引不少網友喜愛，不過前陣子她卻銷聲匿跡，最近再度復出錄製影片，但模樣卻嚇壞不少粉絲，眼睛大到讓許多人直呼「像外星人」。

CAMMY CHONG（@cammychong_831）分享的貼文 張貼

馬來西亞網紅Cammy Chong長相甜美，平時會自拍唱歌跳舞的影片，也會開直播與粉絲聊天互動，不作做的模樣深受大家喜歡，不過前陣子她突然鮮少在社群網站上出現，最近才又復出，且將名字改為Kamie Chung，與話題律師「黃綠紅」一起拍攝影片，不過她的容貌卻將粉絲嚇了一跳。

CAMMY CHONG（@cammychong_831）分享的貼文 張貼

影片中，Kamie的雙眼異常的大，眼皮與臥蠶相當浮腫，與先前清純模樣天壤之別，不少網友看了直呼「這個是人類眼？外星人的吧⋯」、「一開始還以為是app弄出來的，沒想到是我誤會了」、「我兩個眼睛加起來都沒有她的一半」、「那位幫她整眼睛的醫生，是不是整『蛇精男』的同一個醫生？」，還有許多粉絲感嘆以前的模樣比較美。

CAMMY CHONG（@cammychong_831）分享的貼文 張貼

不過，也有眼尖網友發現在影片中約3秒的地方，她的眼睛疑似有用app刻意放大，就有人猜測，Kamie可能有進廠微整，再加上戴了放大片並搭配app的效果，眼睛才會看起來大的很詭異。對於網友的批評聲浪，Kamie也在臉書回應「我就是長這樣，你能拿我怎樣，啊哈哈哈哈哈！」

幫撿手機卻遭誣陷是賊 甜美警...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。