總經理月薪20萬還要幫打雜 背後藏3大原因

2018年03月15日 11:55 李珮雲 ／綜合整理；黃大米授權轉載 ／綜合整理；黃大米授權轉載

月薪20萬的高層長官還要幫忙打雜？聽起來不可思議，但隱藏在瑣事之下，背後卻蘊含3大要點，如果想加薪、升官，記得把握好良機！

阿澄在一家規模很大的進口傢俱公司當總經理，月薪破二十萬，平常很忙，倒是同學聚餐怎樣都會到，這次人沒出現，我打了電話詢問他：「人呢？人呢？」阿澄：「我在忙啦！」我繼續追問：「忙什麼啊？」阿澄沒好氣的說：「我在養魚啦！」養魚？？我太吃驚了：「養魚？養什麼魚？是杯底不可養金魚的那種金魚嗎？」我忍不住虧起他來，他急著收線，說等等跟我們大家說。

【總經理要幫忙養魚 份外差事苦水滿腹】

阿澄一到餐廳就大吐苦水，原來，他的老闆出國去，家裡珍貴魚種需要人照顧，不放心把上億豪宅的鑰匙交給外人，要阿澄每天去餵魚，我們這群老同學，覺得太荒唐了，創意滿分的虧他是最貴的漁夫、養魚界的總經理。

他又好笑又好氣的說：「我真不懂！幹嘛叫我去啊！煩死了，事情都做不完了，還每天開車從內湖到新店山上去養魚，以後如果捷運有內湖新店線，我就可以去應徵司機了，經驗值破表！」大家胡鬧繼續讚嘆他非常多才多藝，他接著說；「悶歸悶、氣歸氣，這條魚我養了四天了，養著養著我都快養出感情了，就幫牠取名叫做海龍王，代表祂是很嬌貴的。」此話一出，掌聲四起，猶如演唱會的安可曲替全場帶來高潮，同學紛紛拍手說，你簡直是把魚當兒子養，是用感情跟生命在養魚啊！董事長把魚交給你真是太對了！

【靠著肯打雜 私立學校畢業生打敗台大】

看到阿澄這樣氣，我忍不住分享起自己的故事：「你不要認為打雜很委屈啊！我可是靠著肯打雜，打敗了台大與留美留英的高材生。」

當時我還沒畢業，我就急著四處去應徵，有個地方台缺主持人，叫我去面試，節目是live，面試考題就是－「對著鏡頭一直說話不能停」，我從小外號就是「哈拉王」，一直講話對我來說，比喝水還簡單，講著講著，面試的總監面試忍不住稱讚的說，你真的很能講！

眼看錄取的門票就要拿到，總監突然淡淡地說：「除了當主持人外，因為我們人手很不夠，有客人來時，你可以幫忙倒茶水嗎？」

我用力點點頭說：「我可以啊！你用主持人的薪水，請我來幫忙倒茶水，我覺得我很賺啊！」

她笑了起來，就這樣我錄取了，進公司後，她跟我說，當時競爭這個位子的，有幾個台大跟留學回來的高材生，但其他人面對這問題時，都有所遲疑，她覺得連幫忙倒茶水都不肯了，用了後會很難調度，因此開開心心一口說好的我，就成為她的首選！

阿澄忍不住問我，你真的沒主持節目時，有幫忙倒茶水嗎？我點點頭說：當然有啊！只是小電視台也沒這樣多客人，機會也不多。

打雜也是分層次的，我很菜，只能偶爾幫忙倒倒水，比較資深的主持人負責幫製作人泡咖啡，有次她不在，這差事落到我頭上，濾紙內的咖啡滴的很慢，我焦慮且心慌，就用手擠壓濾紙，掉下來超多咖啡粉，我內心雀躍不已，覺得自己實在太聰明了，可以想出這樣速成的方法，立刻拿給製作人喝，他喝了一口，吐了出來大喊：「真歹喝！你是不是沒有在泡咖啡啊！你以後不用泡了！

從此我就再也不用泡咖啡了，說到這時，阿澄突然頓悟的說：「你是暗示我把「海龍王」弄死，以後就不用養了嗎？」

我大笑起來說：「我沒這個意思，我怕你把「海龍王」養死了，你的前途會同歸魚(於)盡，一起陪葬掉。」

【藏在瑣事之下 主管觀察你的三重點】

常常聽到有人抱怨說，「厚！」那不是我的工作，幹嘛叫我去做啊！」、「我是來當會計的，為什麼要支援那個專案啊！」、「主管為什麼每次訂便當都叫我，是把我當小妹嗎？」關於這些委屈，我有三個方向提供給你去思考

一、肯做份外的工作，才能敲開升官、加薪的大門

工作上有很多模糊的灰色地帶， 好像不屬於任何人該管，沒人做又不行，這時如果主管請你幫忙，你都說，「我很忙」、「這不是我的事」、「可以找別人嗎？」每次都這樣回答，當然也不會被開除，但當有升遷機會時，主管會很在乎屬下的配合度跟溝通能力，你一天到晚拒絕天外飛來一筆的任務，你的名字就很難出現在升遷名單上，想升官、加薪，不斤斤計較也是很重要的一環 。 你的專業資歷決定你面試時的薪水，你的態度影響你未來的升遷。

二、老闆請你做私人雜務，是對你信任的展現

你會請誰幫你代購網拍？你會請誰幫你遛狗？一定是你很信任的朋友吧！我的同學阿澄，能拿到老闆家豪宅的鑰匙，幫忙照顧珍貴的魚種，這種看似打雜的任務，是只有公司當紅、深得老闆信任的人，才會得到這樣的任務，老闆已經把你當自己人了，不怕你知道他的家務事跟瑣事。

如果這樣解釋，你心頭上還過不去，有個職務你千萬不要去應徵，那個職務叫做特助，特助兩字聽起來超稱頭、挺威風的，說穿了就是幫老闆喬事情、找門路、套交情的打雜王，薪水一般來說都很高，由此也看出在老闆心中，認為這職務對他來說超重要。

三、職場新人專業力尚在培養，主管從小事觀察你的態度

請新人打雜，是因為新人的專業主管還沒看到，主管用訂便當、幫忙送文件、觀察你的處理態度與應變能力，把瑣事都做得好，主管就會試著把重要任務交給你，信任是逐漸累積的，把每件不重要的小事都做好，你在公司的地位也會越來越重要。

打雜、做份外的工作都是一時的，往往只佔一天工作時間的幾分之幾而已，我和阿澄肯做份外的工作，不是為了老闆或者公司，我們都是為了自己，阿澄已經五十多歲了，雖然掛著總經理頭銜，也面臨高齡轉職不易的困境，委屈幾天養養魚，求的是讓自己的位子坐的夠穩，讓家人可以豐衣足食過日子；至於我二十幾歲時願意去倒茶水，是想著只要願意多做點瑣事，就能從事自己喜歡的工作，是很划算的事情。

「校長兼撞鐘」當份外的工作落到自己頭上時，轉轉念頭，想想自己是為了什麼而上班，心中委屈的酸楚也許就酸鹼平衡點。

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