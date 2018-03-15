「人類無法失去的10種東西」排行曝光！ 網：光想就崩潰

2018年03月15日 15:00 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

從古至今，人類因偉大的發明更加進步，並提升生活品質。近期因為衛生紙漲價風波，造成民眾搶購及缺貨恐慌，也讓人開始擔心如果生活中失去了某樣東西，肯定會掀起軒然大波。

日前DailyView 網路溫度計運用《KEYPO 網路大數據》觀察PTT與各新聞媒體，以及網友的留言，統整出「網友最害怕失去的10樣東西」，排行如下：

第10名：文字

文字在人類發展史上意味著高度文明時期的開始，不管是蘇美人的楔形文字，或是中國的象形文字，都記錄了人類近五千年的發展和歷史，所以世界上如果沒有文字，等於這五千年是一場空。

第9名：燈

燈的發明改變人類的生活模式、開啟工業革命、普及電網，不僅照亮全世界，更將電器用品帶入人類的生活。如果燈消失在世界上的話，天黑了就什麼事情都不能做啊！

第8名：電腦

電腦如果消失，第一個出錯的就是海陸空交通，因為民眾就無法訂票，飛機無法正常起降，交通也會跟著混亂，就連船隻都可能因此失去航行方位。

第7名：水

如果沒有水，全世界都會一片乾涸，農作物及動物無法生存；人類無法洗澡、沒東西可以吃，也沒有水可以喝，太陽則會把僅剩的水分蒸發掉，所以沒有水的世界，就等於是世界末日了。

水是地球上不可或缺的一樣東西。(示意圖/達志影像)

第6名：衣服

衣服對一般人而言，已經是不可或缺的物品，一但變得赤裸裸的呈現在大家面前，就像回到亞當與夏娃的時代。雖然還是可以用樹葉或是紙張遮一下，但若冬天寒流來襲，那可能就無法撐下去了。

第5名：電視

雖然現代只要想看戲劇、電影、節目，打開手機就可以解決，不過手機的螢幕較小，長時間也讓眼睛不堪負荷，所以電視在休閒娛樂中還是不可或缺的。而且像是去唱KTV，沒有電視的話就只能各自盯著手機螢幕了！

第4名：車

沒有車子的話，依靠人類的體力根本無法抵達目的地，還可能因為體力不支先去醫院報到，難道說沒車的話，大家都要開始騎馬了嗎？

第3名：手機

相信這一定是不少人心中的第一名，連平時出門忘了帶手機就讓人崩潰，更何況是要消失。手機是生活中所有人與人溝通的的媒介，包含社群軟體、社交網站，全是倚靠在手機身上，且還有隨時拍照的功能，如果沒有手機，網美們要怎麼活啊？

第2名：網路

如果沒有網路，有手機和電腦也是「半殘」狀態，人類無法跟朋友用LINE聊天、無法使用Email處理公事，每天也只能等早上的報紙獲得資訊。不過轉個念頭，或許我們會有更多時間可以看看身邊的人，重新拾起面對面的機會。

第1名：金錢

金錢可以改變一個人的價值觀，但如果沒有金錢，還能用什麼東西去衡量物品的價值呢？且生活上的食衣住行沒有一項是不需要金錢的。