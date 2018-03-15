「從班花變胖妞」為了救白血病父 國中妹狂吃暴肥

「從班花變胖妞」為了救白血病父 國中妹狂吃暴肥(圖翻攝自/秒拍)

友善列印
/綜合報導

為了救父親，她願意放棄美貌。大陸湖北一名14歲正妹，去年得知父親罹患白血病，必須進行骨髓移植的手術，她為了能達到捐骨髓的標準，於是不斷狂吃增胖，希望可以救爸爸一命，在短短1個月的時間增胖6公斤，只盼爸爸能康復，而這段孝順的故事也讓不少網友感動。

綜合陸媒報導，體重僅有44公斤的國三生陳羽楊，去年9月得知父親被診斷出，罹患髓增生異常綜合症（急性髓系白血病），必需立即進行骨髓移植的手術，而經過配型結果顯示，陳羽楊是最適合的人選，但由於她體重過瘦，因此未達到捐獻的標準。而且她的父親也不希望女兒進行手術，由於他老來得子，擔心捐骨髓會危害到女兒的健康，也擔憂影響她的課業。

國三生陳羽楊與父親 國三生陳羽楊與父親(圖翻攝自/秒拍)

陳羽楊的母親表示，女兒得知爸爸患病後，每天都在睡夢中哭醒，當知道自己是最佳人選時，便毫不猶豫的下定決心增重救父親。由於陳羽楊愛漂亮，以前都僅吃半碗飯，但她為了增重，除了吃早中晚餐之外還會吃消夜，甚至不斷吃巧克力與雞蛋，經過一個月的努力，終於增胖6公斤到達捐骨髓的標準。

陳羽楊提到，對於捐骨髓並不會感到害怕「我的命是我爸給的，現在就只有我能救他，我是他的女兒，做這些不是應該的嗎？」、「希望我爸早點好起來，然後做完手術後早點回到學校，中考考一個好成績」。許多網友表示「胖瘦是可逆的，生命是不可逆的。胖了還能瘦下來，父親的性命過去了卻不會再流回來」、「哪怕再胖十斤、二十斤，你仍是最美的姑娘」、「多麼孝順的孩子，女兒人美心更美，祝福這位父親」，不過有網友認為50公斤不算胖，最可貴的是小小年紀就有這份孝心。

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