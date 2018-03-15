掛急診又愛抱怨！醫師霸氣建議「這6種情形請退掛號」

2018年03月15日 18:18 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

近年來醫病關係緊張，常傳出許多輕症患者濫用急診又因不耐久候而大鬧急診室，抱怨醫護人員態度不佳等等，奇美醫院加護病房醫師陳志金過去曾在臉書以幽默口吻發文，告訴那些愛抱怨的患者若是在掛急診時如果出現以下6種情況，就可以直接退掛號了！

陳志金醫師14日在臉書分享兩年前臉書貼文，表示患者若在急診室內遇見以下6種情形，可以直接退掛號：

第一、「看！這麼多人排隊掛號，什麼時候輪到我？為什麼我要排隊？」陳志金醫師問，當你在排iPhone或買演唱會票的時候會不會也有這個念頭，如果不會，那代表著買iPhone和買演唱會的票比看急診重要，那麼患者可以直接退掛號。

第二、「這醫護人員的態度很差，怎麼沒有笑臉？」陳志金醫師認為，這情形出現就代表著患者身體不適及疼痛還不足以引起注意，以致於還有閒情注意別人的態度，對此他建議直接退掛號，「搬張椅子，繼續看看為何醫護人員會有這樣的態度。」

第三、「等了兩小時，為什麼還沒輪到我看？」陳志金醫師表示，若等了2個鐘頭還沒昏過去、血壓沒掉、沒喘、也沒冒冷汗，那麼真心建議患者可以回家看八點檔或洗洗睡了。

第四、「我要趕時間坐飛機，能否快一點？」陳志金醫師反問，假如醫師突然要求患者住院、放棄飛行，這樣會不會放棄？如果不會，「那你還是去趕飛機好了！」

第五、「這急診醫生也不知道在忙什麼？還不看我，到底有沒有醫德？」陳志金醫師告知，如果患者要看「醫德」而不是「急診」，那麼建議可以在關渡下車。

第六、「空服人員貼心的幫我量體溫，在她們的細心照料之下，我體溫從39.1度慢慢降到36.7度。」陳志金醫師說，如果這經驗讓患者感到很愉悅，那麼應該早點離開急診室去趕飛機，因為這樣的病不需要在急診治療。

該篇貼文事隔兩年再度引起網友關注，不少人在看後紛紛大讚「寫得很好啊！」、「建議每家醫院急診門口都要貼這張」、「再看還是很有道理」，但也有網友感嘆「急診濫用問題還是沒改善」。

事實上，急診室真正用意並不代表著「我很急」，也不用遵守先到先看診規定，而是依照患者病情嚴重程度來決定看診先後次序，急診五級檢傷分類標準分成復甦急救、危急、緊急、次緊急、非緊急5個等級，給予病人適當的治療。