倒追校草2年！普妹努力甩掉27公斤成為天菜女神 網暴動

2018年03月15日 19:17 杜炤佑

「我減肥初衷是為了追到喜歡的人！」一名大陸湖南的19歲女大學生，高中時因為體重過重，又喜歡上校草，所以決心減肥，不僅花了2年半的時間甩掉27公斤，最後還倒追成功，順利與校草成為男女朋友，勵志的故事感動許多網友。

女大生yahan從小就是易胖體質，從國小1年級開始就愛吃零食，正當其他同學只有35至40公斤時，她早已就超過了60公斤。到了國中，正值青春期的她，體重瞬間飆破70公斤，儘管爸媽有勸她少吃一點，但還是無法克制。

下定決心的yahan，開始打羽毛球、跑步，在短短一個暑假就瘦了4公斤。(圖/翻攝自微博)

直到高中，yahan才遇上人生中的轉機，因為她與母校的校草考上了同一間高中，於是她在高一暑假就開始瘋狂減肥，「能和他同校或許是緣分吧，希望能透過瘦身讓他能看見我的存在。」

下定決心的yahan，開始打羽毛球、跑步，在短短一個暑假就瘦了4公斤。到了高二，她則開始採取激烈的減肥法，每天只吃1顆饅頭，真的太餓會再吃1顆蘋果，或是喝優酪乳和水，這樣的飲食，讓她一學期內瘦到59公斤，足足減了16公斤，不過也帶來許多副作用，像是胃痛、貧血、月經不順、睡眠差等問題，僅能靠中藥調理身體。

yahan瘦身後，漸漸吸引到了校草注意，也成功與對方在一起。(圖/翻攝自微博)

yahan瘦身後，漸漸吸引到了校草注意，也成功與對方在一起。yahan笑說，雖然現在已經分手了，但還是覺得努力減肥的過程很值得，她也很珍惜那段時間的回憶。yahan表示，當時激烈的減肥方式付出了很大的代價，目前已慢慢恢復正常的飲食，多吃少油少鹽的青菜、飯比菜多、戒掉零食，維持規律的運動量，「我高三暑假已經瘦到了48公斤，比我上小學時候的體重還要輕。」