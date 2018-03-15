為什麼女人常被渣男傷害？網友神解：門檻設定問題

2018年03月15日 20:47 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

好男人全絕種了？網路上常有不少女生抱怨遭到渣男傷害經驗，口口聲聲地說「覺得自己條件也不錯，為什麼會遇不到條件好的男人？都遇到想玩的而已。」對此有網友分析，造成被玩弄欺騙的原因，和自己「門檻設定」有關，通常「順著感覺走」最容易看不見事實。

日前有網友在《批踢踢實業坊》詢問「為什麼很多人追求的女生通常情路都不順，常會碰到只想玩玩的人？」其中一名網友表示身邊有著這類型的女性友人，外表中上、身材姣好、懂得打扮，目前在科技公司任職，有次和工程師同事及其女友們去唱歌，發現那些女生大多普普通通，讓她感到相當好奇：「為什麼她們能交到會賺錢又對她們好的男友？」

對此，網友反問了一句「那把那些男生給妳當男友，妳願意嗎？」女方在想了想後回答「不行」，網友神回：「所以妳在羨慕一個妳根本不想要的東西？」這才讓她恍然大悟。

網友分析，其實這就跟多數女性無法接受宅宅的理由一樣，因為受歡迎、善於社交的女性，喜歡的男性多半擁有共通特質，經濟優渥、會調情、生活有趣、會打扮、懂女人心、高調社交、身材好，這些條件只要具備2、3項，很可能就會被識貨女性挑走，但若是符合全部條件，那麼他只想遊戲人間的機率極高，也就是所謂的渣男。

「所以追根究底，並不是受歡迎的女性容易遇到渣男，而是她們自己把條件設定成只有渣男能通過門檻」網友表示，這些女性通常自己並不覺得，總是會以「我只是順著感覺走啊」做為藉口，因此沒有汽車、身高不夠、不會打扮、經濟不夠寬裕的人，對她們來說都是「沒感覺」，「不認清這事實，那自然整天覺得都是渣男在追求她」。

文章引起網友熱議，紛紛大讚「好像挺有道理」、「一個自以為很會挑，結果怎麼挑都是挑到有問題的概念」、「壞男人魅力夠高，自然出線的機率也高」、「跟著感覺走不用眼睛看-> 渣男」、「其實也很有道理，簡單來說就是自己沒搞清楚自己想要的是什麼」。