數不到10秒！他全身麻醉鐵齒撐5秒 醒來恍然大悟：傳說是真的

2018年03月16日 07:01 杜炤佑

現代醫學發達，為了讓病人減少痛苦，許多大型手術都需要先進行麻醉。日前就有一名網友歷經人生的第一次開刀，於是先是詢問廣大鄉民「麻醉是什麼感覺？」沒想到釣出許多人回覆，直說：「什麼10秒，我撐到5秒就睡了，傳說原來是真的」。

男網友在臉書「爆廢公社」PO文表示，自己即將歷經人生的第一次手術，但因為先前無經驗，深怕麻醉會有什麼問題，於是詢問網友們，「有全身麻醉過的廢友可以分享一下是什麼感覺嗎？禮拜五要開人生第一次的刀，好緊張。」

有網友表示，「根本不記得數到幾就睡著了，連做夢都沒有就醒來了」、「藥劑師控制的好會讓你茫酥酥，等到可以動工的時候，三秒你就沒意識了」、「開刀前很冷，開刀後靠杯的冷」、「我連1都還沒數就睡了好幾個小時，起來已經在恢復室了」、「我鐵齒撐了5秒，然後....就沒有然後了」、「剛睡醒的時候會講一些奇怪的話」、「就1數到10，不想睡換吸入式的麻醉」。

也有人分享自身痛苦的經驗，「麻藥退了很癢」、「醒來有可能會想吐」、「醒後24小時痛的要死」、「醒來頭很痛」、「麻藥在退時會一直發抖」。

還有人的確沒有在10秒內睡著，「麻醉開始後，我一直跟麻醉師說話，他就默默的看著我說『再加0.5』，還叫我數到10，我才說『為什麼啊』就暈倒了」、「手術途中都能聽到醫生與護士的聲音，但意識不是很清醒，手術半途有醒來還覺得很痛，我就問護士好了沒，結果又被加藥昏過去了」。