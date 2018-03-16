「機場宋仲基」遭偷拍爆紅！卻因耍帥行為遭扣薪

2018年03月16日 07:31 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

「機場宋仲基」遭偷拍爆紅。（翻攝看看新聞）

原來太帥也是一種困擾！近日大陸福建廈門機場一名技術人員穿著制服、戴著墨鏡，看上去像極了韓劇《太陽的後裔》宋仲基所飾演的角色，帥氣瀟灑外型引起機上旅客注意，一舉一動被偷偷拍下放上網，引起網友熱議，卻沒想到這支影片竟傳回主管手裡，被以「衣衫不整」為理由，遭扣10％薪水。

日前有民眾在廈門機場拍到一位身穿卡其色制服，戴著墨鏡及耳掛式麥克風的技術人員，正站在跑道外指揮，其中一隻手還插在口袋內，瀟灑地向前走，簡直就是將跑道當成了伸展台。影片在網路上曝光後，由於其外型激似宋仲基造型，因而引起廣大網友注意，短短時間內影片點擊突破百萬，而這名技術人員也成為網友肉搜對象。

由於影片太過火紅，就連該技術人員所屬部門主管也看到了影片，卻發現他衣杉不整，不僅衣服敞開、手還插口袋裡，此舉已涉及人身及航空器運行安全，因此決定以扣10％薪水作為處罰。

事件曝光後，有許多網友替「機場宋仲基」打抱不平，疑似本人帳號隨後出面滅火：「講真，還是挺開心的，畢竟人這一輩子，能火一次也不容易。謝謝你們的關心。關於今天的扣錢風波，是因為我在工作中的著裝和動作不合規範，我接受公司的處罰，做錯了事就要承擔，公司的處罰沒有錯，希望大家不要再爭論了。」並在文末署名為「一個風雨無阻民航人」。