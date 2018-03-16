女友包包掉出「小姐上班須知＋保險套」 網友笑虧：賺到了

2018年03月16日 08:30 陳慶餘

男子在穿褲子時不小心弄翻女友包包，意外發現保險套根可疑的紙條（翻攝爆廢公社）

帽子快戴好！一位男網友日前不小心弄翻女友包包，但沒想到竟發現女友包包掉出一堆保險套、避孕藥以及兩張寫有「新小姐上班須知」以及「領薪制度規定」的紙條，詢問女友也只得到她「問心無愧」的回答，讓他當場崩潰傻眼，只好選擇上網求助。

男網友在臉書社團《爆廢公社》發文指出，自己日前在拿褲子時不小心將女友的包包弄翻，「口香糖（保險套）也掉下來…我好心幫他放回去卻發現裡面不只一個！」而除了保險套以外，他還在女友的包包找到了兩張寫有各種教戰守則的「秘笈」，懷疑女友背著他跑到酒店上班。

男子強調，自己不是故意要翻女友的包包，但是他和女友已經論及婚嫁，加上女友也沒有吃事前（避孕藥）的習慣，因此發現這些東西也讓他晴天霹靂，詢問女友也只得到她「問心無愧」的回答，為了這件事，他也已經三天三夜睡不著覺。

文章曝光後也掀起熱議，不少網友都紛紛留言表示「如果不能接受當然就分一分了」、「至少她有戴套，懂得保護你」、「看開一點，可能公司需要佈置氣球也不一定阿」、「她不偷不搶啊，當然問心無愧」，但也有網友揶揄原PO，認為他根本就是賺到了「人家不計較去賺錢給你，你還囉嗦什麼」、「夢到女朋友賺錢很苦，乖！帽子戴好戴正」、「別人要收錢你不用，賺到了」。