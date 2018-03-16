閃瞎單身狗！女友「14個注音」考倒他 網神回覆：老婆get

2018年03月16日 08:47 邱柏玟

一名男網友在白色情人節當(14)日，在臉書社團發文請大家幫他解惑，貼出一張他與女友甜蜜的對話，講到「跪求廣大的廢(網)友解答這串注音號碼到底是什麼，想了好久就是猜不到」。

對話記錄中看到原PO向女友說他要認真地朝她走去，她也只是笑說「Wating for you」，沒想到女友接著說出兩句注音密碼，分別是「ㄋㄓㄉㄇ」和「ㄋㄋㄧㄊㄋㄐㄓㄨㄐㄋㄧㄊㄐㄋ」；他看完只能無奈地說「太難了」，但女友淘氣地故意說「那我不告訴你了」。

沒想到釣出大票網友的好奇心，紛紛留言猜這串神秘的注音密碼，「那你童年居住紀念堂紀念」、「奶奶一天拿幾隻豬叫你一天擠奶」、「那你童年居住紀念堂紀念」；沒想到有專業的網友神回覆，「你哪一天拿戒指我就哪一天嫁你」，讓不少人驚呼連連。

後來原PO也分享自己替女友量指圍的照片，證實了正解是「你哪一天拿戒指我就哪一天嫁你」。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

後來原PO也跳出來感謝大家替他解答，「看來娶老婆有望了」，並且放上他替女友量指圍的照片，也讓不少人看到都超感動，覺得他的女友太可愛了，「暗示」成這樣，大家更熱情地恭喜原PO，「老婆get」、「有辦桌記得給個廢(網)友桌用抽的、「浪漫」。