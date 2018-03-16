生子後主管冷宮伺候！她為子拚跳槽 薪水破百萬

2018年03月16日 10:01 李珮雲 ／綜合整理；黃大米授權轉載 ／綜合整理；黃大米授權轉載

曉凰過去工作上很少吃鱉，一家公司一待就是十多年，順風順水的日子，在結婚生子後，有了點變化，小孩的吃喝拉撒睡對她來說都是新挑戰，生病時更是磨心就算人在公司，也牽掛家中的寶貝，一有空檔就打電話了解病況，一顆心還是放不下。

【生完小孩後 主管冷宮伺候】

主管覺得她放太多心力在家庭，不似過去全心全意在工作上，昔日的愛將，現在怎看怎生厭，直接對曉凰說：「你現在工作的態度都變了，還常常請假，你請假你的團隊怎麼辦啊！沒有主管盯著，底下人就會空轉，你不盯？難道是我下來盯嗎？你這情況你要注意一下，還有，年底你的考績我不會給你太高，你今年請了產假，就是沒有戰鬥力，我按照績效來打考績，先跟你說聲不好意思了。」高八度的聲量，連空氣裡都飄著譴責，曉凰想著小孩的保母費、奶粉錢、保險費，她忍住所有想反駁的話，只說了句：「好！我會改善，我了解了」

其實，早在曉凰剛懷孕時，為了讓主管能提早準備，一知道懷孕時，就跟主管報告，這當然也是希望主管能多多體諒。沒想到也為人母的主管只是冷冷地回曉凰：「妳小孩生了要24小時托嬰喔，因為我也是這樣的。」

得知懷孕之後，原本就走「暴罵」路線的主管，罵起人來更肆無忌憚，因為就是料準孕婦不好找工作，只能乖乖被罵。在職場上以精明幹練著稱的曉凰，常被大聲罵到整間辦公室都聽到主管的咆嘯聲，其他同事只都投以「悲憐」的目光，讓曉凰每天上班前都先在家哭完才能出門。

【考績不若以往 職場媽媽心委屈】

走出辦公室後，又想起從懷孕以來的一切委屈，曉凰情緒崩潰，躲到廁所打電話給我，泣不成聲的說著：「我還是很認真啊！我出社會這樣久，沒有被嫌過，請產假本來就是我的權力(權利)，憑什麼把我的考績打差，我是哪點對不起公司了？嗚…嗚…嗚，為什麼要這樣說我，我有小孩要養，她難道就沒有嗎？為什麼這樣沒有同理心！我在公司十年了耶！小孩生病我能不請假嗎？請假是我願意的嗎？」

當年度，曉凰年終獎金跟績效獎金，被大砍，十年來都是A等考績，二十幾萬年終的人，就因為生孩子請假，直接變成C，只剩下六萬多，年終縮水２/3…

很多女性職場上最大的一次抉擇，很可能是從生完小孩後開始，過去的輝煌戰功，禁不起一次的產假，所有的汗馬功勞，主管像是喝了孟婆湯，全部忘光光，只覺得你生完小孩後，怎配合度變低了，請假變多了，職場上的首席戰將，變成老弱婦孺，堪用、能用，卻不好用，不僅關係生變，臉書上看到你貼寶寶的照片，都不會來按讚了。

【主管不惜才 鴨子划水轉職去】

在這樣的工作氣氛下，曉凰忍著一口氣，心卻難平，憤怒讓她找起工作來格外積極，好不容易談到一家公司，可以準時四點下班，薪水還比以前多兩萬，能讓她早早去保母家接小孩，她非常開心，私下打聽這家公司的風評，聽到的評價是這樣

「集團是很大啦！不過這是新的事業體，可能不穩喔！你要不要再想想」

「你要去那家公司？！那個主管缺喔，找很久了啊！之前那個某某某去了一個月就走了，說公司績效訂得很高，根本達不到，很扯啊！」

「四點下班？怎麼可能，他們是三個主管輪班，你怎可能可以固定晨班？一定是缺人缺瘋了，這一定是要拐你進去的話術」

【你的前途 不在別人的嘴裡】

一面倒的唱衰跟不看好，曉凰跑來問我意見，我避免自己主觀的價值觀影響她的判斷，以疑問句的方式來幫助她釐清自己的問題，當時的對話是這樣的：

曉凰：「怎辦啦？一堆人要我不要去，但我很想四點下班」

我反過來詢問：「確定可以四點下班嗎？」

曉凰點點頭：「面試的主管說，剛好其他兩個主管一個喜歡上中班，一個喜歡晚班，所以我可以固定晨班，且都談好了啊！」

既然下班時間沒問題，再來看看跟主管的關係緊張部分是否有轉圜，我問：「你跟你主管的關係可以改善嗎？冷宮會坐多久？」

曉凰面有難色地說：「除非我小孩都不生病、不要有狀況，只要一請假，她就給我臉色看。」

看來僵局難解，新公司的績效有自信可以達標嗎？

曉凰：「我覺得好像還好，這種專案我做過，應該沒問題。」

對話到這，她自己也發現，別人勸阻她的難關，對她來說，都不構成問題，加上跟主管之間的不對盤，短時間無解，長時間只會越來越惡化，離職只是早晚，愛子心切，為母則強下，她決定把握機會，跳槽拚一個新可能！

【失馬焉知非福！四點下班年薪破百萬】

「想當初，大家都叫我不要去這家公司，說這家公司操，又是新事業體不穩定！好險我為了小孩還是衝了，結果大家恐嚇我的事情，通通沒發生，新工作準時下班，我做得超開心、薪水還比以前多兩萬，我第一次拿到年薪百萬耶！」曉凰在新職務上適應得很好，她是個好勝心強的人，在上班時間可兼顧家庭無後顧之憂下，KPI也很亮眼，從忍氣吞聲的小媳婦，變回魄力操兵的氣概，不僅講話中氣十足，連笑聲都豪邁了起來。

我們在職場做選擇時，都曾常常四處聽意見，朋友們為了保護你，建議的方向都比較偏保守，看得不是積極進取的那面，往往是把所有擔憂跟恐懼放大到無限，常常越聽別人的意見，越難做選擇；事實上，沒有一份工作是像健達出奇蛋一樣，一次可以滿足你所有願望，甚至連健達出奇蛋可能也沒有滿足所有小孩的願望，不是嗎？

挑工作時，你只能去想核心要的是什麼？是更多的薪水？學到更多的技能？還是更多外派的機會？核心的目標有了，其他枝節的部分，要縮小一點來看，不然永遠都會裹足不前，淪為自怨自哀的上班族。

曉凰當時工作的核心目標是能照顧家庭、準時下班接小孩，對她來說好工作的標準，就要符合這個條件，而這個挑選標準，當然是很個人的，每個人的能力跟喜惡都是獨一無二的個案，況且再爛的公司也有待了很久的老臣，再好的公司，每個月也都有人離職，別人給你的建議聽聽就好，很多時候自己沉澱一下，腦中就會有明確的答案，千萬不要把自己的前途，交給別人的隨口說說，迷途在別人的隻字片語。

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