汽車達人遭譙「不懂開車」 他PO網討拍反被洗臉

謝騰輝在臉書ＰＯ文表示，遭白車車主幹譙不會開車（影片截圖）

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謝騰輝在臉書ＰＯ出一段行車紀錄器，要大家評評理

經常出現在螢光幕前的汽車達人謝騰輝昨日下午在臉書貼出一段行車紀錄影片，並表示自己被隔壁的駕駛嗆是「不懂開車」，影片曝光後掀起上千網友激烈辯論，而大多數網友都認為，對方不是硬切，也明明早早就打了方向燈，加上前方道路縮減，本來就該禮讓，而不是仗著路權大就能夠無限上綱。

謝騰輝在臉書PO文表示「今天早上我被這位駕駛殺到我旁邊幹醮我，說我不懂開車，真讓我一頭霧水！說閘道併入主線道是我要讓他？變換車道不用保持安全距離？打了方向燈就可以逼車嗎？」而從影片中可見，一台白色轎車因為道路縮減，所以打了方向燈要左切，但謝騰輝卻直直往前開，兩車因此差點相撞。

對此，不少網友則是力挺那位白色轎車車主，紛紛留言表示「對方車頭都進去了，為何硬擠？如果你不想讓可以跟前面跟近一點」、「的確不會開啊~明知對方前面沒路還硬要加速關門，呵呵！標準高高在上的態度，對方沒讓你爽你不會讓的」、「個人覺得是你應該要讓。他根本沒硬切…如果他不轉進來，他要去吃牆壁了」、「如果打方向燈都打快三十秒，您還覺得是硬切我也是醉了」。

對於網友的批評，謝騰輝則是於今日發文回應，「感謝各位好朋友的指教，關於拉鍊式的駕車禮儀，如果我先讓他就不會有我認為白車想要硬來而跟他上演黑羊白羊的故事機會，關於這點，Eric確實需要檢討。也有朋友告訴我，或許是我進入白車的盲區，白車並不是刻意要變道，而是根本不知道我在他左邊，讓我誤以為他用硬來的方式而惹火了我。以這點來看，Eric的修養還有待修煉。」

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